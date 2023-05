Retro-Veranstaltungshinweis: #DeutschlandDigital - Ausstellung in Bonn

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto: René Meyer

Bereits seit Ende März 2023 stellt das Haus der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn die Sonderausstellung über die Geschichte der Digitalisierung aus. Diese Wanderausstellung gastiert noch bis zum Februar 2024 im angegebenen Hause. Zuvor war die Ausstellung bereits in Leipzig zu sehen. An diesem Wochenende wird es am Samstag, dem 3. Juni sowie am Sonntag, dem 4. Juni von 10 bis 18 Uhr im Rahmen des Museumsmeilenfest obendrein noch Retro-Kost von René Meyer geben.

Einen Teil der weltgrößten Videospiele- und Konsolensammlung "Haus der Computerspiele" wird Meyer mit zum Museumsmeilenfest nach Bonn bringen. Es werden dort rund 25 Spielkonsolen und Heimcomputer zum Bestaunen, Besprechen aber auch zum darauf Zocken bereitgestellt. Einige Eindrücke von der Veranstaltung könnt ihr euch auf der Veranstaltungsseite, beziehungsweise auf den Fotos von René Meyer aus Leipzig oder einer ähnlichen Veranstaltung in Bonn zur EM 2016 mit dem naheliegenden Oberthema "Fußball" machen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.