PM: Das sind eure PlayStation Plus Spiele im Juni 2023 (Sony Playstation Blog)

Heute freuen wir uns, die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Juni bekannt zu geben. Das monatliche Spiele-Lineup von NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 und Trek to Yomi wird für PlayStation Plus-Mitglieder von Dienstag, 6. Juni, bis Montag, 3. Juli, verfügbar sein.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach genauer an.

Mit erstklassiger visueller Präsentation, aktuellen Kadern und historischen Teams hat sich das Spiel noch nie realer und vollständiger angefühlt als in NBA 2K23. Tretet als eure Lieblings-NBA- und WNBA-Teams und -Stars an und erlebt den Höhepunkt des realitätsgetreuen Gameplays. Beweist euch gegen die besten Spieler der Welt und stellt euer Talent in MyCAREER oder The W unter Beweis. Kombiniert die All-Stars von heute mit zeitlosen Legenden in MyTEAM. Baut als GM eine eigene Dynastie auf oder führt die Liga als Commissioner in MyNBA in eine neue Richtung. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten außerdem Zugriff auf exklusive monatliche MyTEAM-Pakete im Spiel.

Vermeidet die Fehler der Vergangenheit und baut eure eigene Jurassic World für Dinosaurier und Besucher gleichermaßen in dieser Fortsetzung von Frontiers Managementsimulation Jurassic World Evolution aus dem Jahr 2018. Erlebt aufregende neue Funktionen, vier fesselnde Spielmodi und eine erweiterte Liste beeindruckender Dinosaurier. Taucht ein in eine fesselnde und originelle Jurassic World-Erzählung, die nach den weltbewegenden Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom spielt. Arbeitet mit legendären Charakteren aus den Filmen zusammen, darunter Dr. Ian Malcolm (gesprochen von Jeff Goldblum) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard), und leitet die Bemühungen zur Kontrolle, Erhaltung und Eindämmung wilder Dinosaurier, die jetzt in den USA wüten.

Trek to Yomi ist ein hochstilisiertes filmisches Action-Abenteuer, das die fesselnde Geschichte von Hiroki während seines Sturzes gegen die Mächte des Bösen erzählt. Erlebt seine heldenhafte Rückkehr, um sein gescheitertes Versprechen einzulösen und die Menschen zu retten, die er zu beschützen geschworen hat. Als Gelübde an seinen sterbenden Meister schwört der junge Schwertkämpfer, seine Stadt und die Menschen, die er liebt, vor allen Bedrohungen zu schützen. Angesichts einer Tragödie muss der einsame Samurai seiner Pflicht nachgehen und über Leben und Tod hinausreisen, um sich selbst zu konfrontieren und seinen Weg nach vorne zu bestimmen.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Dienstag, den 6. Juni, Zeit, GRID Legends, Chivalry 2 und Descenders zu ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Schaut euch außerdem unsere monatliche, von Spielen inspirierte Playlist „PlayStation Plus“ auf Spotify an, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.