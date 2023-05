System Shock: Remake des PC-Klassikers erschienen // Konsolen folgen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Nach einer langwierigen, von Rückschlägen überschatteten Entwicklungszeit des System Shock - Remakes (der Kickstarter-Launch der Nightdive Studios erfolgte bereits im Jahr 2016), die mehrfache Release-Verschiebungen des mit Spannung erwarteten Titels zufolge hatte, ist die Wartezeit nun endlich vorüber.

Seit dem gestrigen 30. Mai dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit der Citadel-Station und die außer Kontrolle geratene KI Shodan freuen, die uns aus dem PC-Kult-Klassiker von 1994 mit ihrer Boshaftigkeit und ihrer exzentrischen Stimme (vertont durch Terri Brosius) seitdem als furiose Endgegnerin in denkwürdiger Erinnerung blieb. Doch bis zum finalen Aufeinandertreffen wird euch Shodan eine Vielzahl an Mutanten und Killerdroiden auf den Hals hetzen, das Überleben in der in neuem optischen Glanz erstrahlenden Weltraum-Forschungsstation wird also kein Zuckerschlecken.

Den Launch-Trailer haben wir für euch wie gewohnt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt, mit ihm erhaltet ihr einen Einblick zu den Features und der Optik der Neuauflage. Das Remake modernisiert das Originalspiel mit neuer HD-Grafik, einer aktualisierten Benutzeroberfläche und an moderne Standards angepassten Steuerung, detaillierteren Feinden sowie komplett neuen Sounds und Musiken. Des Weiteren werden ein überarbeitetes Hacking-System sowie mit dem strategischen Zerstückelungs-Feature eine zusätzliche Kampfoption eingeführt.

GamersGlobal wird am heutigen Mittwoch noch eine neue Folge der Stunde der Kritiker (zur Rubrik) veröffentlichen, in der Ex-Spieleveteran Anatol Locker zu Gast ist.

Das System Shock Remake ist seit dem 30.5.2023 vorerst nur für PC auf Steam, GOG.com und dem Epic Games Store für 39,99 Euro erhältlich. Die geplanten Xbox One-/Series X und PS4/PS5-Versionen werden erst zu einem nicht näher benannten, späteren Zeitpunkt auf den betreffenden Konsolen-Marktplätzen eintreffen.