Viermal mehr Playstation als Xbox-Konsolen in der EU abgesetzt

Mitte Mai stimmte die Europäische Kommission der Activision-Blizzard Übernahme zu. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA verweigerte davor ihre Zustimmung, aufgrund Microsofts Übermacht im Cloud-Gaming.

EU-Kommissarin Margrethe Vestager schaute sich lieber die Übermacht von Playstation in Europa an. So seien viermal mehr Playstation als Xbox-Konsolen verkauft worden und somit wäre für Microsoft eine Nichtveröffentlichung von Activision-Blizzard-Spielen auf Sony-Konsolen geschäftsschädigend:

Eine wichtige Erkenntnis war, dass der Marktanteil von Microsoft und Activision in Europa im Allgemeinen gering ist. Nur wenn man bestimmte Segmente wie Shooter-Spiele betrachtet, kommt man auf über 20 Prozent. Und bei den Konsolen verkauft Sony etwa viermal so viele Playstation-Konsolen wie Microsoft Xbox-Konsolen.