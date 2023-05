The Last of Us: Rückschlag beim Multiplayer-Ableger?

Angeblich Kritik durch Bungie

Teaser Naughty Dog gab bekannt, dass sich das Multiplayer-Spiel zu The Last of Us verzögert und das Team noch an einem zweite Titel arbeitet. Laut Insidern ist der Weg für das Multiplayer-Projekt holprig.

The Last of Us bot ursprünglich den Factions genannten Multiplayer-Modus, der sich bei einem Teil der Zielgruppe großer Beliebtheit erfreute. The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5) und das Remake The Last of Us - Part 1 (im Test, Note 9.0) verzichteten dagegen auf Mehrspieler-Modi, doch wie Naughty Dog vergangenen Sommer bekannt gabt, entsteht nun ein eigenständiger Multiplayer-Shooter zu The Last of Us bei dem Studio in Santa Monica.

Die Erwartung, erste Eindrücke dazu beim jüngsten PlayStation Showcase im Mai zu sehen, zerschlugen sich jedoch. Naughty Dog veröffentlichte darauf ein Statement via Twitter, wonach man stolz auf die bisherige Arbeit am Multiplayer-Titel sei, das Projekt aber mehr Zeit brauche. Dazu und zum neuen Singleplayer-Action-Spiel, das aktuell beim Studio entsteht, werde man zu gegebener Zeit mehr verraten.

Laut einem Bericht von Bloomberg jedoch, hat die Entwicklung des Mehrspieler-Shooters jüngst einen Rückschlag erlitten. Die Führungsriege bei Sony Interactive Entertainment sprach in der Vergangenheit bereits darüber, dass man die Expertise des aufgekauften Destiny-Entwicklers Bungie auch dazu nutze, um intern die Entwicklung der zwölf Live-Service-Titel zu bewerten, die der Konsolen-Hersteller bis zum März 2026 veröffentlichen will.

Just diese Bewertung fiel laut Bloomberg nicht gut aus. Bungie habe Fragen aufgeworfen, inwiefern der Multiplayer-Titel in der Lage sei, die Spieler auf lange Zeit zu binden. Das habe laut der anonymen Quellen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes dazu geführt, dass viele Mitarbeiter vom Projekt abgezogen wurden und nun nur noch eine kleine Kerngruppe daran arbeite, während die Ausrichtung des Titels neu verhandelt wird. Wenn diese Berichte zutreffend sind, wird wohl noch so einige Zeit ins Land gehen, bevor es erste Eindrücke zu dem Projekt gibt.