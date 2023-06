John Wick: AAA-Videospiel geplant

PC Switch XOne PS4 MacOS

Laut Lionsgate Präsident Joe Drake soll das John Wick-Franchise nicht nur im filmischen Bereich, sondern auch im AAA-Videospiel-Bereich erweitert werden. Schon im November letzten Jahres wurde von CEO John Feltheimer die Idee der Videospielumsetzungen angesprochen. Bisher gibt es aber noch keine offiziellen Ankündigungen.

Der Kinostart von John Wick 4 verlief herausragend, ein John Wick 5 soll sich bereits in der "frühen Entwicklung" befinden. Nach dem schon angekündigten Spin-off Film Ballerina und der Prequel Serie The Continental würde daher eine Videospielumsetzung gut in den aktuellen Geschäftsplan passen, zumal noch keine AAA-Umsetzung existiert. Der Strategie-Ableger John Wick Hex (Im GG-Test 7.0) und John Wick Chronicles als reines VR-Spiel sind die bisher einzigen Videospielumsetzungen.