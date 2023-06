Spiele-Check von TheLastToKnow

PC

Wenn euch dieser Spezialgegner mit Brutzelzange erwischt, könnte euer Leben schnell als Grillwürstchen enden.

Sadistische Prüfungen à la Saw mit einer Prise Portal

Am meisten Spaß macht das Spiel im Koop-Modus, besonders wenn man solche kompetenten Mitstreiter wie im Screenshot findet...

Home Sweet Home

Eure Aufgaben solltet ihr immer im Blick haben. Hier sollt ihr den "Verräter", der euch völlig hilflos ausgeliefert ist, zu einem üblen Ableben verhelfen.

Gemeinsam seid ihr stark

"Key inside body": Es ist nicht schwer zu erraten, welche Aufgabe jetzt auf euch wartet.

Fazit

Survival-Horror für Steam Early Access

Einzelspieler, empfohlen bis zu 4-Spieler-Koop

Für Anfänger bis Profis

Preis: 28,99 Euro

In einem Satz: Trashig-spaßiges Multiplayer-Outlast, dem die Horror-Atmosphäre der Reihe etwas abhanden kommt.

Vor zehn Jahren landeten Red Barrels mit ihrem Erstlingswerk Outlast (im Test, Note: 7.5) einen Survival-Horror-Überraschungshit, legten mit dem DLC Outlast: Whistleblower ein Jahr später sogar noch einen drauf, veröffentlichten aber seit der Fortsetzung Outlast 2 (im Test, Note:7.5) im Jahr 2017 keine weiteren Spiele mehr. Mit, das zeitlich vor den ersten Teilen spielt, verfolgt der kanadische Entwickler nun einen ganz anderen Ansatz: Der gerade in den Early Access gestartete Titel ist auf Vier-Spieler-Koop ausgelegt, kann aber zur Not auch allein gespielt werden.Lässt sich das Konzept der ersten Spiele auf ein Multiplayer-Spiel übertragen, ohne dass der Horror dabei auf der Strecke bleibt? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Check.Der Vorspann zeigt, wie die aus den Vorgängerspielen bekannte Murkoff Corporation aus allerlei verzweifelten Menschen Versuchskaninchen rekrutiert. Diese sollen in "wissenschaftlichen Tests" zusammenarbeiten, um die gestellten Aufgaben zu lösen. Nach der Charaktererstellung spielt ihr eine kurze Einführung, in der ihr symbolisch eure alte Identität ablegt, um euch völlig auf die Murkoff-Tests zu konzentrieren.Die Prüfungen führen euch in von Wissenschaftlern beobachtete Kulissen, die ein leichtes-Feeling aufkommen lassen. Darin müsst ihr teils abstoßende Aufgaben bewältigen, die an die-Filme erinnern. Direkt in der ersten Aufgabe gilt es einen Sicherheitsraum zu erreichen und dort einen Schalter umzulegen. Darauf erlebt ihr einen Polizisten mit großem Elektroschock-Prügel und Aggressionsproblemen (und noch ganz anderen Verhaltensauffälligkeiten) in Aktion. Da ist noch ein Gitter zwischen euch und der Gefahr, doch als ihr einen gefesselten Spitzel auf einem Wagen auf Schienen seinem vorzeitigem Ende entgegenschiebt, fällt der Strom aus. Damit es weiter geht, gilt es Stromgeneratoren im Untergeschoss zu betanken, wo besagter Elektro-Cop sein Unwesen treibt. Durch ein Nachtsichtgerät habt ihr wie üblich einen gewissen Vorteil, aber die Stromstöße des Polizisten sorgen zu eurem Leidwesen für etwas Licht, wodurch er euch auch in der ansonsten stockdunklen Umgebung entdecken kann.Kleinere Gegner ohne besondere Fähigkeiten tummeln sich ebenso in den Testgeländen wie falsche Fünfziger, die wie ein Mitspieler aussehen, deren Name aber falsch geschrieben ist. Spätestens, wenn sie mit einem Messer eure Lebensenergie zurechtstutzen wisst ihr: Das ist kein Freund. Auch andere übermächtige Gegner vom Kaliber des schockierenden Polizisten kommen euch immer wieder in die Quere, denen ihr ausweicht oder vor denen ihr euch versteckt. Auf der anderen Seite gibt es Gegenstände, die euch beim Absolvieren der Prüfungen behilflich sein können. Außerdem erhaltet ihr nach Abschluss eines Levels Erfahrungspunkte, durch die ihr aufsteigen und somit neue hilfreiche Fähigkeiten sowie Ausrüstung freischalten könnt. Doch auch wenn ihr durch den Fortschritt Vorteile erhaltet, bleibt ihr den Gegnern so gut wiewehrlos ausgeliefert.Wenn ihr die Prüfungen erfolgreich absolviert, erhaltet ihr mit der Zeit sogenannte "Token". Doch bis ihr davon zehn Stück gesammelt habt, um diese gegen eure "Wiedergeburt" eintauschen zu können, wird einiges an Zeit vergehen. Daher dürft ihr es euch erst einmal in eurer Zelle gemütlich machen. Neben Erfahrungspunkten erhaltet ihr nach den Missionen auch Geld, mit dem ihr euer neues Zuhause aufhübschen könnt. Dies hat allerdings nur optische Auswirkungen und hilft euch beim Spielfortschritt nicht weiter.Wenn ihr euer Zimmer verlasst, seid ihr in einer Art "Anstalt". Dort könnt ihr andere (menschliche) Mitgefangene treffen, euch mit Ihnen per Voice-Chat unterhalten, sie zum Armdrücken-Quick-Time-Event herausfordern oder euch mit ihnen zu einer gemeinsamen Prüfung verabreden. Nach einem Levelaufstieg könnt ihr auch zur Pharmazie gehen, die euch stärkere Medikamente verschreibt und damit neue Fähigkeiten verleiht. Eine gute Idee ist es auch, euch neue Ausrüstung zu besorgen, die euch vor den Gefahren in den Missionen schützen soll.Meine ersten Erfahrungen mit dem Spiel habe ich etwa zwei Wochen nach Early-Access-Start gesammelt. Ohne zu wissen, was zu tun ist, wurde ich von einer Gruppe aufgenommen, die mit mir zusammen den ersten Level in der Polizeistation erfolgreich bewältigt haben. Trotz großem Level- und Skill-Unterschied haben alle immer viel Wert auf Zusammenarbeit gelegt, was bei mir von Anfang an für eine positive Spielerfahrung gesorgt hat (selbst wenn ich keine große Hilfe für das Gelingen der Mission war). Die Aufgaben sind mit erfahrenen Spielern teils schnell erledigt, während man auf sich allein gestellt erstmal die Umgebung kennenlernen muss. Zunächst kann viel Zeit dafür draufgehen, den Weg zum Ziel zu finden, während man gejagt wird. Aber selbst, wenn ihr die Levels mehrfach spielt, ändern sich immer wieder kleine Details, wie z. B. die Orte der Gegenstände, Fallen, etc.Noch intensiver war die zweite Mission in einem Vergnügungspark, die ich ohne die drei Helden an meiner Seite nicht hätte schaffen können. Nach dem augenzwinkernden Abschlusskommentar "Ich kann nicht glauben, dass ich dich neun mal wiederbeleben musste", wusste ich, dass ich entweder noch viel Zeit in das Spiel stecken müsste, oder dass ein Outlast-Multiplayer-Spiel einfach nichts für mich ist.Ein Highlight war auch der Zwei-Spieler-Koop mit Hagen, dem ich stolz alles erklären wollte, was ich im Spiel herausgefunden hatte, da er es da zum ersten Mal spielte. Durch seine unfassbare Orientierungs- und Auffassungsgabe hat er mich aber schon nach ein paar Minuten in die Tasche gesteckt. Leider sind wir denkbar knapp kurz vor Ende der ersten Mission gescheitert – mehrfach. Aber insgesamt war es sehr lustig."Es war sehr lustig." fasst es gut zusammen, eine Horror-Atmosphäre wie bei den Singleplayer-Titeln aus der Reihe kam bei mir nämlich fast gar nicht auf. Klar, wenn man von Mama Leatherface mit einem Stofftier, aus dem ein Bohrer herausschaut, durch die Gänge gejagt wird, erhöht das schon den Adrenalinausstoß, allerdings lässt sich dabei nicht verbergen, wie übertrieben und trashig das Ganze ist.Wenn ihr es mit den richtigen Leuten spielt, kann ich euch das Spiel schon empfehlen. Allerdings solltet ihr kein Problem mit Splatter-Szenen und expliziter Gewaltdarstellung haben und gerade am Anfang auch etwas Frustresistenz mitbringen. Auch eine ausufernde Geschichte dürft ihr nicht erwarten, selbst wenn es hier und da etwas über die Hintergründe zu erfahren gibt. Ich habe wenige Missionen alleine gespielt, was zwar funktioniert, aber deutlich weniger Spaß macht.Der Early-Access-Zustand ist erfreulich. Ich hatte keinerlei Abstürze, Grafikfehler, oder ähnliches. Mein Steam Deck hat mich durch die Prüfungen begleitet und es lief hervorragend. Ein paar Komfort-Features fehlen dafür noch, so kann man nicht abstimmen, die Intro-Cutscene einer Mission zu überspringen und nach einem gescheiterten Durchgang muss die Gruppe immer zurück in die Lobby laufen, statt direkt einen zweiten Versuch starten zu dürfen. Auch der Umfang des Spiels ist noch ausbaufähig. Vier Hauptmissionen, die jeweils in sich noch einzeln spielbare Spezialmissionen enthalten und eine Solo-Abschlussmission, das war's. Ich vermute, dass hier noch Inhalte nachgeliefert werden.