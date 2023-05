PM: Dick im Kalender anstreichen! Devolver Digital Summer Livestream am 8. Juni um 23:59h (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dick im Kalender anstreichen! Devolver Digital Summer Livestream am 8. Juni um 23:59h

– Unser aller Liebling Volvy kehrt zurück! –

30. Mai 2023 – Devolver Digital, die Heimat wunderschöner, mundgeklöppelter Indie-Spiele und tödlicher Chili-Dogs, freut sich riesig anzukündigen, dass die sehnlichst erwartete jährliche Präsentation auch dieses Jahr Fanherzen in aller Welt begeistern wird, wenn sie als Teil des Summer Game Fests unter summergamefest.com am 8. Juni um 23:59 MESZ live geht!

https://www.youtube.com/watch?v=j10ydQAy7OM

Die 2023-Edition des preisungekrönten Marketing Events verspricht Neuankündigungen, spielbare Demos und eine Reihe wilder Überraschungen – darunter das lang erwartete Reboot, Reimagining, man könnte es gar eine Reinkarnation nennen: Die Rückkehr des beliebtesten Videospielmaskottchens aller Zeiten … Volvy!

Seit dem Erstauftritt vor über 30 Jahrne in Volvys erstem Solo-Titel Field Run, spielte unser aller Liebling eine wichtige Rolle in einer ganzen Reihe von Devolver-Titeln, darunter Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku, Cult of the Lamb… Für viele ist Volvy DAS Game-Maskottchen-Original, DIE kulturelle Ikone der Videospielindustrie und DER größte Star, den dieses Medium je hervorbrachte.

Und am 8. Juni um 23:59 MESZ kehrt Volvy endlich zurück.

Seid live dabei, wenn der Schöpfer von Volvy, Ronathan Trodfield, wieder einmal die Zukunft der Videospiele einläuten wird!