PM: Nicht verpassen! Frost Giant Studios zeigt in der PC Gaming Show am 11. Juni erstes Stormgate-Gameplay (Cosmocover)

Nicht verpassen! Frost Giant Studios zeigt in der PC Gaming Show am 11. Juni erstes Stormgate-Gameplay

– Erste Einblicke in das Gameplay des RTS-Hoffnungsträgers –

IRVINE, Kalifornien – 30. Mai 2023 – Echtzeitstrategie-Fans haben bereits sehnsüchtig darauf gewartet, Gameplay aus Stormgate, dem kommenden Spiel der RTS-Veteranen von Frost Giant Studios , zu sehen. Stormgate ist eine moderne Interpretation klassischer Echtzeitstrategie und wird von den Köpfen hinter Klassikern wie WarCraft® III und StarCraft® II entwickelt. Mit dem Pre-Alpha-Gameplay-Reveal während der PC Gaming Show wird die Welt diesen heiß erwarteten Titel nun endlich in Aktion sehen können!

Die PC Gaming Show findet am Sonntag, den 11. Juni um 22:00h MESZ statt und wird von Sean “Day[9]” Plott gehostet. Die Show kann auf dem Twitch – und, YouTube-Kanal von PC Gamer, sowie auf Twitch Gaming , Steam, und Bilibili verfolgt werden. Frost Giant Studios werden bei der PC Gaming Show sein, um einen frühen Einblick in Stormgate-Gameplay zu geben.

Stormgate ist das sehnlichst erwartete Free-To-Play-Echtzeitstrategiespiel von Frost Giant Studios und ein spiritueller Nachfolger zu den Genre-Meilensteinen StarCraft und Warcraft, an denen Mitglieder des Teams beteiligt waren.

Stormgate spielt in einem neuen, sich stets verändernden Science-Fantasy-Setting. Spieler*innen werden in einen globalen Konflikt zwischen der Menschheit und den Infernal Host – dämonische Aliens, die die Erde einzunehmen versuchen – geworfen. Ein stetiger Nachschub saisonaler Updates stellt sicher, dass die nächsten Kampagnen-Missionen nie weit entfernt sind.

Die SnowPlay-Technologie von Frost Giant verleiht Stormgate ein knackiges, ultra-responsives Gameplay, das die Kontrolle über das Schlachtfeld unterhaltsamer gestaltet denn je.

Stormgate unterscheidet sich von anderen RTS-Titeln zudem darin, dass jeder Modus so gestaltet wurde, dass es Spaß macht, gemeinsam zu spielen. Zusätzlich zur Storykampagne, die alleine oder im Koop bestritten werden kann, und dem vollkommen kostenfreien 1v1 Modus, beinhaltet Stormgate einen kooperativen “3 gegen die KI”-Modus mit einzigartigen Heldenfiguren, kompetitive 3v3 Team-Schlachten und einen mächtigen, intuitiv zu bedienenden Editor der die Community ermächtigen wird, eigene Karten und Modi zu erstellen.

Features:

Stormgate wird exklusiv für Windows PC entwickelt. Interessierte Spieler*innen können sich unter playstormgate.com für Playtests anmelden und das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen. Geschlossene Tests beginnen im Juli und werden bis in das Jahr 2024 andauern.

Über Frost Giant Studios, Inc.

Die im südlichen Kalifornien ansässigen Frost Giant Studios wurden 2020 von Tim Morten und Tim Campbell gegründet. Erfahrene Anführer der Spieleindustrie, die zusammen mit dem Rest des Teams, an einigen der beliebtesten und erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten beteiligt waren. Der Debüt-Titel des Studios, Stormgate™ , ist ein Free-to-Play Echtzeit-Strategiespiel das in einer postapokalyptischen Zukunft der Erde spielt. Frost Giant Studios hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, arbeitet mit Talenten aus der ganzen Welt zusammen und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das auf Zusammenarbeit, Integration und gegenseitigem Respekt beruht.