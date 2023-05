PM: Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 26. Juli für PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

unser nächstes Projekt in Zusammenarbeit mit Insomniac Games ankündigen zu dürfen.

Die „Ratchet & Clank“-Reihe feierte kürzlich ihr 20. Jubiläum. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, diese Kultreihe einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Falls ihr noch nie ein Spiel aus dieser Reihe gespielt habt, ist Ratchet & Clank: Rift Apart ein hervorragender Einstiegspunkt. Das Spiel ist ein visuelles Spektakel, das sich dank einer eigenständigen Geschichte perfekt für Neueinsteiger eignet und außerdem gleich zwei neue Charaktere einführt: Rivet & Kit.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr die intergalaktischen Helden kennenlernt und euer multidimensionales Abenteuer beginnt, wenn das Spiel am 26. Juli für PC erscheint. Heute kann euch ich die ersten Details zu den PC-Funktionen von Ratchet & Clank: Rift Apart verraten, an denen unser Team gearbeitet hat, und euch mehr über die Vorabkauf-Boni erzählen.

Die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart bietet Raytracing-Reflexionen mit einer Vielzahl von Qualitätsstufen zur Auswahl und neu hinzugefügte Raytracing-Schatten für natürliches Licht in Außenbereichen. Dadurch werden realistische Schatten mit natürlichen, weichen Verläufen ermöglicht*.

Wir wissen, dass viele PC-Spieler gerne auf Ultrawide-Monitoren spielen. Dafür haben wir Unterstützung für Auflösungen von 21:9, 32:9 und bis zu 48:9 sowie für Konfigurationen mit drei Monitoren hinzugefügt. Sowohl das Gameplay als auch die Filmsequenzen sind für Ultrawide-Monitore optimiert worden. Dies ist dank unserer Ingenieure, Künstler und des QA-Teams möglich, die das Spiel analysiert und alle Filmsequenzen angepasst haben, um die Kompatibilität mit den Panorama-Seitenverhältnissen zu gewährleisten.

Das Spiel unterstützt freie Wahl der Bildraten und enthält die neuesten leistungssteigernden Hochskalierungstechnologien. Ihr habt die Wahl zwischen NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS und der Temporal-Injection-Technologie von Insomniac Games. NVIDIA Reflex und NVIDIA DLAA zur Verbesserung der Bildqualität werden ebenfalls unterstützt.

Ratchet & Clank: Rift Apart für PC bietet volle Maus- und Tastaturunterstützung mit anpassbarer Steuerung. Controller werden ebenfalls vollständig unterstützt. Wenn ihr einen DualSense Wireless-Controller über eine kabelgebundene Verbindung verwendet, spürt ihr, wie die Aktionen im Spiel durch haptisches Feedback und dynamische Trigger-Effekte in euren Händen lebendig werden.

Ratchet & Clank: Rift Apart wird auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein. Dort könnt ihr euch das Spiel jetzt auf die Wunschliste setzen oder vorab kaufen. Wenn ihr das Spiel vor der Veröffentlichung kauft, erhaltet ihr zu Beginn eures Spiels Zugang zu den folgenden Ingame-Gegenständen:

· Verpixler-Waffe

· Karbonox-Rüstungsatz

Die PC-Version enthält die fünf Rüstungen der Digital Deluxe Edition, das Rüstungspaket zum 20. Geburtstag sowie fünf weitere Rüstungen, die von früheren Teilen der Reihe inspiriert wurden.

In den kommenden Wochen werden wir weitere Details zu den PC-Funktionen von Ratchet & Clank: Rift Apart bekannt geben. Folgt uns auf Twitter, um immer die aktuellen Neuigkeiten zu erhalten!

* Kompatibler PC und Hardware für verbesserte Grafik erforderlich.