PM: Bend Studio feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit neuen offiziellen Merchandising-Artikeln (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dieses Jahr feiern wir einen unglaublichen Meilenstein: 30 Jahre Bend Studio! Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Seit 1993 oder besser seit drei Jahrzehnten haben wir das Privileg, Videospiele im wunderschönen Zentrum von Oregon zu entwickeln. Von den ersten Puzzlespielen bis zur legendären Syphon Filter Reihe, Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss und Days Gone sind wir motiviert, die Entwicklung von Bend Studio mit unserem nächsten Spiel fortzusetzen, um weitere 30 Jahre und noch mehr zu feiern.

Bevor wir unser neues offizielles Merchandise zur Feier unseres Jubiläums zeigen, lest ein paar Zeilen von Veteranen unseres Studios, die im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Spiele gespielt haben, die wir alle kennen und lieben. Vielen Dank an jeden Entwickler aus der Vergangenheit und Gegenwart, der zu einem Spiel von Bend Studio beigetragen hat. Danke für eure harte Arbeit:

“Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Bend Studio bin ich sehr zufrieden mit unseren Leistungen und verspüre tiefen Stolz. Wenn ich über die bemerkenswerte Reise in den letzten drei Jahrzehnten nachdenke, bin ich wirklich dankbar für die Gelegenheit, das Wachstum und den Erfolg des Studios mitzuerleben, das es mir ermöglicht hat, mit einem unglaublich talentierten Team zu arbeiten, die alle auf ihre eigene Art und Weise unsere DNA, die heute die Grundlage von Bend Studio darstellt, geprägt haben.”

“Frohes 30-jähriges Jubiläum im Bend Studio! Es war eine unglaubliche Reise und ich bin stolz darauf, sie aus erster Hand miterlebt zu haben. Ich liebe die Spiele, an denen ich das Glück hatte, zu arbeiten. Aber für mich ginge es bei Bend Studio immer um die Menschen, die ich auf dieser Reise kennengelernt habe.”

“Von Syphon Filter bis hin zu Days Gone hat sich Bend Studio schon immer dabei hervorgetan, spannende Abenteuer in realistischen Welten zu schaffen. Bend Studio setzte Vision, Mut, Einfallsreichtum und technische Innovation ein, um eine Stadt rund um die U-Bahn-Station im ursprünglichen Syphon Filter zum Leben zu erwecken und dieselbe Alchemie wurde in Days Gone zu einem ganzen Ökosystem. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, was dieses ehrgeizige Team als Nächstes für uns in petto hat.“

“Nach dem Versand von Titeln auf der PSP wie Syphon Filter: Logan’s Shadow und Resistance: Retribution haben wir uns der Herausforderung gestellt, die Uncharted-Serie als erste Veröffentlichung auf der PS Vita in Japan und den USA zu adaptieren. Ein neues Spiel mit neuen Charakteren auf einer neuen Plattform als erste Veröffentlichung zu erschaffen, war eine bereichernde Erfahrung, die lange währt.”

Ein Meilenstein dieser Größenordnung verdient neue offizielle Bend Studio-Merchandising-Artikel, damit unsere Spieler zum ersten Mal unser neues Logo repräsentieren können! Gute Nachrichten, es erscheint heute im PlayStation Gear Store!

Zunächst haben wir ein Originalposter von Oliver Barrett mit mehreren Charakteren aus allen Bend Studio-Spielen. Third-Person-Action-Adventure-Spiele stellten den Lebensunterhalt für unser Team auf dieser fantastischen Reise dar. Es gibt also keine bessere Möglichkeit, unsere vergangenen Spiele zu verkörpern, als mit einem Poster mit den Charakteren, die uns auf dem Weg geprägt und begleitet haben. Wir sind sehr stolz auf jedes Spiel, das wir während unserer 30-jährigen Reise geschaffen haben. Dieses Poster ist die perfekte Möglichkeit, unsere Spiele auf eine epische Weise zu präsentieren, die die Geschichte von Bend Studio repräsentiert.

Unser Hauptziel bei diesem Poster war es, ein Konzept zu entwickeln, das die Spieler stolz an einer gut sichtbaren Stelle an ihrer Wand präsentieren können und ihr gleichzeitig den Bend-Touch verleiht. Olivers Stil und Ansatz ließen uns sofort wieder an seine Arbeit denken, um ein besonderes Poster zu präsentieren, das unser 30-jähriges Jubiläum unterstreicht. Falls ihr euch erinnert, war Oliver auch derjenige, der die Cover für die Vinylversion von Days Gone – Original Video Game Soundtrack entworfen hat.

Ihr könnt Deacon St. John erkennen, wie er auf seinem Drifter-Motorrad auf uns zufährt. Hinter ihm ist eine Rauchspur aus den Charakteren aus Syphon Filter, Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss und Days Gone zu sehen. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr vielleicht auch ein paar Hinweise auf unsere einzigartige Location in Bend, Oregon. Aber mehr verraten wir jetzt lieber noch nicht. Auf der linken Seite ist eine dezente Zeitleiste mit allen Spielen, die wir im Laufe unserer 30 Jahre entwickelt haben, zu sehen. Das ist ein absolutes Muss, wenn ihr Fan eines unserer Spiele seid!

Als Nächstes kommt ein originales Days Gone T-Shirt-Design, das intern bei Bend Studio entworfen wurde. Dieses einzigartige Design wartet mit Deacon St. John auf der Rückseite eines schwarzen T-Shirts neben dem Logo zum 30-jährigen Jubiläum auf und all das in einem schicken Look. Bend Studio wird mit einem roten Farblogo auf der Vorderseite dargestellt! Unser neues Days Gone T-Shirt ist ein Dankesschön an unsere Community für die Liebe und Unterstützung, die ihr seit der Einführung der PlayStation 4 im Jahr 2019 für unser Spiel gezeigt habt. Wie Deacon und Boozer mit ihren Mongrel-Schnitten hoffen wir, dass ihr dieses Hemd mit Stolz tragen werdet!

Vorbestellungen für Poster und T-Shirt sind ab heute im PlayStation Gear Store möglich! Voraussichtlicher Versandtermin ist Juli.

Wenn ihr ein paar der alten Titel von Bend Studio erleben möchtet, um zu sehen, wo alles begann, könnt ihr Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter 3, Syphon Filter: Dark Mirror und Syphon-Filter: Logan’s Shadow auf PlayStation Plus ab sofort über den Klassikkatalog spielen!

Vielen Dank, dass ihr seit 30 Jahren unsere Spiele spielt und eure Liebe für unsere Welten teilt. Ganz gleich, ob ihr uns schon seit Syphon Filter folgt oder erst jüngst mit Days Gone unserer Community beigetreten seid: Wir hoffen, dass ihr euch weiterhin auf diese bemerkenswerte Reise mit uns begebt, während wir bei Bend Studio einer spannenden Zukunft entgegenblicken.

Wenn ihr die neuen Merchandise-Artikel, die wir heute angekündigt haben, kauft, teilt uns dies auf Twitter und Instagram mit, indem ihr #Bend30 nutzt, um mit uns gemeinsam zu feiern!