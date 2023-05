GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 21/2023 und Ausblick auf KW 22/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 21: Rückblick von Montag, 22. Mai, bis Sonntag, 28. Mai 2023

Spiele-Checks

Warhammer 40.000 - Boltgun (zum Spiele-Check)

Unser Warhammer-Experte LRod nahm den neuen Boomershooter aus dem Warhammer-40000-Universum unter die Lupe und hatte offenbar großen Spaß damit, sich als Space Marine durch die Gegnerhorden zu schnetzeln: "Kurzweiliger, schneller Shooter mit modernen Einflüssen im Retro-Gameplay"



(zum Spiele-Check) Unser Warhammer-Experte nahm den neuen Boomershooter aus dem Warhammer-40000-Universum unter die Lupe und hatte offenbar großen Spaß damit, sich als Space Marine durch die Gegnerhorden zu schnetzeln: "Kurzweiliger, schneller Shooter mit modernen Einflüssen im Retro-Gameplay" Strayed Lights (zum Spiele-Check)

Deutlich weniger Spaß hatte dafür SupArai mit dem 3D-Actionadventure Strayed Lights, das ihn einfach nicht "angesprochen" hat: "Dem gelungenen Farbwechsel-Kampfsystem und einigen wunderschönen Panoramen stehen viele eintönige Kämpfe und eine langweilige Spielwelt gegenüber."



(zum Spiele-Check) Deutlich weniger Spaß hatte dafür mit dem 3D-Actionadventure Strayed Lights, das ihn einfach nicht "angesprochen" hat: "Dem gelungenen Farbwechsel-Kampfsystem und einigen wunderschönen Panoramen stehen viele eintönige Kämpfe und eine langweilige Spielwelt gegenüber." Clanfolk (zum Spiele-Check)

Wer die wöchentlichen Strategie-Checks von Vampiro vermisst hat, durfte sich diese Woche über einen neuen Aufbauspiel-Check zu Clanfolk freuen: "Bereits im Early Access spaßbringender Colony-Survival-Kampf gegen die Elemente in den schottischen Highlands."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Fangame: Teenage Mutant Ninja Turtles - Rescue-Palooza (zum User-Artikel)

Dieses mit der OpenBOR-Engine erstellte Turtles-Fangame bildete bereits den fünften Beitrag der Fangame-Reihe von Nischenliebhaber . Ein Empfehlung für Old-School-Prügelspiel-Liebhaber und Fans der Turtles!



(zum User-Artikel) Dieses mit der OpenBOR-Engine erstellte Turtles-Fangame bildete bereits den fünften Beitrag der Fangame-Reihe von . Ein Empfehlung für Old-School-Prügelspiel-Liebhaber und Fans der Turtles! Shannara (zum User-Artikel)

Zum Abschluss der Woche meldete sich Jürgen mit seiner Reihe "Spiele von Legend Entertainment" zurück. Im mittlerweile siebten Teil geht es um den Rollenspiel-Adventure-Hybriden Shannara, der in diesem Artikel von allen Seiten durchleuchtet wurde. Aber Vorsicht: Bei manchen Lesern hat die Erinnerung an das Spiel längst vergessene Wunden aufgerissen...

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 22

Die GG-User haben Jürgen ins Weltall geschickt, damit er euch in seinem neuesten Spiele-Check von seinen Abenteuern als Raumschiff-Captain erzählen kann. Und das voraussichtlich sogar schon am morgigen Pfingstmontag! Etwas später in der Woche wird euch TheLastToKnow von seinem Job als Geisterkammerjäger berichten. Und was dann kommt? Wir werden sehen.



von seinem Job als Geisterkammerjäger berichten. Und was dann kommt? Wir werden sehen. Der Pfingstmontag wird wohl auch einen User-Artikel von TheLastToKnow bringen, der mit euch einen Blick zurück in eine bestimmte Adventure-Nische wagen und damit eine neue Serie starten möchte. Um einen Startplatz für das darauf folgende Wochenende konkurrieren manche andere User-Artikel. Meine Vermutung ist, dass thool mit einem weiteren Retro-Artikel diesmal ganz gute Chance hat!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.