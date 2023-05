Das spielen unsere User

Teaser Kurz vor der 100. DU-Galerie kann man sich schonmal die Frage stellen: Mache ich wieder oder erstmals mit?

Seit acht Jahren stellt die GG-Community sich monatlich die Frage "Was spielen unsere User?" und präsentiert die Antwort in Form der Galerie "Das spielen unsere User", oder kurz DU-Galerie. Apropos (und an der Stelle ist die Anrede ausnahmsweise gestattet) du spielst schließlich auch, werter Leser dieser Zeilen. So kurz vor dem großen Jubiläum in Form der 100. DU-Galerie kann man sich schonmal die Frage stellen, ob man nicht bis zum 31.5.2023 einen kurzen Text nebst einem Bild zu einer eigenen Spielerfahrung aus der letzten Zeit beitragen will (zum einfachen Online-Formular für Einreichungen).

Die heutige Sonntagsfrage versteht sich als Einladung, sich eine Teilnahme durch den Kopf gehen zu lassen, auch wenn es natürlich nicht nur diverse Sorten an Spielertypen, sondern auch an Usern gibt. Mancher liest und sieht mit Freuden viel, hat aber nicht das Bedürfnis, in den Kommentarspalten aufzutreten, geschweige denn einen Beitrag zu einem Spiel zu verfassen. Es braucht (innerhalb der Regeln des gesitteten Umgangs) schließlich alle Sorten von Usern für eine Community.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montagmittag abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.