Dicefolk: Monstersammel & Roguelite-Taktiktitel für PC angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit dem frisch angekündigten Dicefolk entsteht unter Zusammenarbeit der Entwickler von Leap Game Studios und Tiny Ghoul ein taktisches Singleplayer-Roguelite-RPG für den PC. Der in verspielter Comic-Optik gehaltene Titel greift bei seinem Core-Gameplay verstärkt auf Würfel- und Monsterfangmechaniken zurück und wird unter dem niederländischen Publisher Good Shepherd Entertainment erscheinen.

Die namensgebenden "Dicefolk" sind außergewöhnliche Wesen, die aus ihrem Grimoire (einem Zauberbuch) magische Kreaturen, die sogenannten Chimären, zum Leben erwecken können. Doch manche der erschaffenen Chimären richten Chaos und Zerstörung an. Als Angehöriger dieses begabten Volkes, die mittels würfelförmigen Artefakten in der Lage sind jede Chimäre zu befehligen, liegt es an euch, die Bedrohung zu beenden und dem Land seinen Frieden zu schenken. Im Verlauf des Roguelite-Abenteuers steuert ihr die Kreaturen mit Hilfe einzigartiger Würfelmechaniken - und übernehmt in den Kämpfen das Kommando über die Würfel und die Reihenfolge der gegnerischen Züge. Mit diesem taktischen Vorteil solltet ihr in der Lage sein, den Kampf zu euren Gunsten zu führen.

Versprochen wird eine große Auswahl an einzigartigen und mächtigen Kreaturen, die ihr entdecken und letztlich dann rekrutieren könnt, um eine schlagfertige Truppe für den Sieg zusammen zu stellen. Jeder der Chimären bringt dabei eigene Fähigkeiten mit sich, mit denen ihr experimentieren könnt. Wie das Ganze nun in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr dem unter dieser News nachfolgenden Announcement-Trailer zum Titel entnehmen.

Dicefolk soll noch in diesem Jahr für PC erhältlich sein, ein konkreter Release-Zeitraum wurde seitens des Publishers jedoch noch nicht genannt. Auf Steam könnt ihr den Titel bereits auf eure Wishlist setzen.