Mit Heiko Klinge von GameStar

Teaser Der SPV-Kutter schipperte aufs Meer der Fragen und kehrte mit großem Fang zurück und holt sich zur Beantwortung den Seebären Heiko Klinge von der M.S. Gamestar dazu.

Doppelt so viele Episoden und mehr Vorteile gibt es für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr noch mehr von den Spieleveteranen auf die Ohren bekommt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Chefredakteur Heiko Klinge ist schon seit über 20 Jahren beim Spielemagazin GameStar dabei und hat von der goldenen Print-Ära bis zur Online-geprägten Gegenwart so einiges erlebt. Bei unserem neuen Hörerfragen-Special gibt Heiko Einblicke in den Redaktionsalltag und seine Brettspielsammlung, erinnert sich an seine Bewerbung 2000 und analysiert die Wandlungen des Spielejournalismus. Vor dieser Plauderstunde blicken Heinrich und Jörg auf einige veteranige News-Meldungen der Woche zurück und berichten von ihren aktuellen Spielerlebnissen.

Spieleveteranen-Episode 22-2023 (#322) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gaststar Heiko Klinge hat eine Laufzeit von 1:45:33 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:02:15 Gemischte News: Metal Gear Solid 3 kommt zu Remake-Ehren, die Enhanced Edition von System Shock 2 lässt sich blicken, Tim Cain enthüllt alternative Fallout-Namensideen und Lego lockt Pac-Man-Freunde mit 2651 Argumenten.

kommt zu Remake-Ehren, die Enhanced Edition von System Shock 2 lässt sich blicken, Tim Cain enthüllt alternative Fallout-Namensideen und Lego lockt Pac-Man-Freunde mit 2651 Argumenten. 0:10:31 Was haben wir zuletzt gespielt? Humanity, Der Herr der Ringe - Gollum, Octopath Traveller 2.

0:33:51 Hörerfragen-Special mit Heiko Klinge

0:33:57 Wir begrüßen GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge, der sich zunächst an seine Redaktionsanfänge anno 2000 erinnert.

0:54:06 Vom Spieleveteranen-Anrufbeantworter grüßt Valentin Müller.

1:04:06 Weiter geht es mit Hörerfragen von Andreas, Araukaria und Mathias Peitz. Wie sind die weiteren Aussichten für Print-Magazine und Heft-DVDs?

1:15:17 Ambitionen, Externe, Herausforderungen und Redaktionsalltag: Die nächsten Fragen stellen Andreas Wanda, Maestro 84, Moe90 und Saswalker.

1:36:32 Zum Abschluss entlockt Sandro Windisch Heiko Erinnerungen an seine Lieblingszeit in fast 23 Jahren bei der GameStar.