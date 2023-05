Railway Empire 2: Mit Volldampf zurück ins 19. Jahrhundert

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nicht nur Rüdiger Steidle hat sich in seinem Kurztest mit Railway Empire 2 befasst, auch GG-User Magisthan stellt euch den neuesten Teil des Eisenbahn-Aufbauspiels vor. Im unten eingebetteten Video arbeitet er wichtige Unterschiede zum Vorgänger heraus.

Es ist nun schon fünf Jahre her, seitdem Railway Empire das Licht der Spielewelt erblickt hat. Seit dem 25.6.2023, gibt es jetzt den direkten Nachfolger Railway Empire 2. Aus diesem Grund fragt sich der gepflegte GamersGlobal-Leser natürlich: Was hat sich seitdem konkret getan? Das Team um Daniel Dumount von Gaming Minds versetzt euch wieder in die Zeit des 19. Jahrhunderts, wo ihr als junger Eisenbahnpionier versuchen müsst, die euch gestellten Aufgaben zu meistern. Dabei könnt ihr mit einem von sechs verschiedenen Charakteren spielen. Alle haben individuelle Stärken und Schwächen.

Die Karten im Spiel sind jetzt größer und detailreicher als im Vorgänger. Eine in fünf Kapitel unterteile Kampagne, sowie 14 Szenarienkarten warten darauf, erkundet zu werden. Insgesamt sind 60 originalgetreue Lokomotiven im Spiel verfügbar und ein kooperativer Multiplayer-Modus sorgt dafür, dass bis zu vier Spieler an einer Partie teilnehmen können. Das funktioniert nach dem Hop on - Hop off-Prinzip, jeder Mitspieler kann einer Partie jederzeit beitreten und diese auch wieder verlassen.

Generell hat Gaming Minds im zweiten Teil versucht, die Handhabung des Spiels zu erleichtern, das Verlegen der Gleise geht jetzt noch einfacher von der Hand, auch Signale werden jetzt automatisch gesetzt. Eine innovative Neuerung sind die Weichenköpfe. Diese ermöglichen es den Zügen, immer den besten Weg in den Bahnhof zu nehmen. Die Bahnhöfe sind jetzt auch größer, bis zu acht Gleise, anstatt vorher vier, können verlegt werden. Auch das Thema Brücken wurde überarbeitet, diese sind jetzt nicht mehr länger auf zwei Spuren begrenzt, auch hier sind nun mehrere parallele Gleise möglich. Was viele Spieler freuen wird, die Karten für die gesamten USA, sowie für Europa sind direkt im Spiel verfügbar, einem Eisenbahnmonopol steht also nichts mehr im Weg.