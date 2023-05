Combat Mission - Red Thunder: Steam-Version erscheint am 15. Juni

PC MacOS

Combat Mission ist eine traditionsreiche und realitätsnahe Wargaming-Serie. Nach Combat Mission - Shock Force 2 im August 2020, Combat Mission - Black Sea (im Test) im Januar 2021, Combat Mission - Cold War im November 2021 und kürzlich Combat Mission - Battle for Normandy (ein Check ist in Arbeit) erscheint am 15. Juni auch Combat Mission - Red Thunder auf Steam. Zeitgleich werden die beiden Erweiterungen Battle Pack 1 und Fire and Rubble erscheinen. Ihr könnt den Titel bereits eurer Wunschliste hinzufügen. Zuvor sind die Spiele, die alle auf dieselbe Engine setzen, ausschließlich im Direktvertrieb bei Entwickler Battlefront erschienen. In Zusammenarbeit mit Publisher Slitherine finden sie auch eine Heimat auf Steam. Direkt unter dieser News könnt ihr euch einen aktuellen Überblick über alle Combat-Mission-Teile vom Content Creator Usually Hapless verschaffen.

Red Thunder spielt an der Ostfronnt des zweiten Weltkriegs im Sommer 1944. Es gibt zwei Kampagnen. Auf Seiten der Sowjets spielt ihr den Beginn der Operation Bagration an der Front bei Orsha und seid in der Offensive. Mit der Wehrmacht spielt ihr die historisch erfolgreiche Gegenoffensive bei Radzymin in Polen nach, die den Ansturm auf Warschau verzögerte. Außerdem gibt es 18 Schlachten sowie Quick-Battle-Karten.