PM: 10 unschlagbare Kampfspiele im PlayStation Plus-Spielekatalog und Klassikerkatalog verfügbar (Sony Playstation Blog)

Kampfspiele gehören zu den aufregendsten, erfüllendsten und komplexesten Spielen auf dem Markt. Die Genres waren so vielfältig, dass jeder ein Meister im Prügeln werden kann: von Street Fighter bis Tekken, es gibt für jeden Spieltyp ein Kampfspiel. Dank des PlayStation Plus-Spielkatalogs und des Klassikerkatalogs* ist es einfacher als je zuvor, einen Titel zu finden, die zu euch passen. Egal, ob ihr klassische 2D, 3D, Anime, Arena oder Genre-Offshoot ausprobieren wollt: Es ist alles dabei.

Mit PlayStation Plus erhaltet ihr nicht nur Zugang zu Dutzenden von Kampfspielen, sondern könnt sie auch online spielen, um eure Fähigkeiten gegen Spieler auf der ganzen Welt zu testen. Hier sind einige der besten Kampfspiele, die ihr jetzt bei PlayStation Plus spielen könnt.

Keine Kampfspiel-Serie ist so legendär wie die Street Fighter-Serie von Capcom. Während Street Fighter II die Geburt des goldenen Zeitalters des Genres darstellte, war Street Fighter IV für sein Wiederaufleben in den späten 2000s Jahren entscheidend. Sie bringt sowohl Haupt- als auch Nischencharaktere aus der Vergangenheit zurück und bietet Spielern mehr Optionen als je zuvor in Sachen Schlachten.

Vor allem bei Ultra Street Fighter IV gibt es weitere Moves wie den Red Focus Attack, die Möglichkeit, eine Dual Ultra Combo auszuwählen, und mehr Kostüme als je zuvor. Es ist ein großartiger Ort für Neulinge, sich an das gewaltige Tempo der Serie zu gewöhnen, insbesondere für diejenigen, die am bevorstehenden Street Fighter 6 interessiert sind.

In PlayStation Plus Premium inbegriffen

Dragon Ball FighterZ von Bandai Namco gab der Serie eines der bisher am meisten ausgeflippten Kampfspiel-Spin-offs. Übernimm das Multiversum im Sturm und stelle ein Team aus drei Dragon Ball Charakteren deiner Wahl zusammen. Jeder Kämpfer hat drei einzigartige Hilfsangriffe, die dem Charakter, den ihr aktuell kontrolliert, dabei helfen, seine Gegner noch mehr Schaden zuzufügen.

Dragon Ball FighterZ verfügt auch über einen umfangreichen Storymodus, in dem Goku und die Z-Fighter es erneut mit einigen ihrer größten Feinde aufnehmen. Mit überragenden Charakterinteraktionen wie der komplizierten Allianz zwischen Cell und Gohan sowie haufenweise Animationen im Animestyle ist Dragon Ball FighterZ ein Kampfspiel, das jeder Dragon Ball Fan etwas von seiner Zeit schenken sollte.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Injustice: Götter unter uns nimmt das Beste der mutigen und verwegenen Charaktere der DC Comics und lässt sie gegeneinander antreten. Entwickler NetherRealm Studios nimmt das Gerüst von Mortal Kombat und fügt neue Funktionen hinzu, wie interaktive Objekte, verschwimmende Umgebungen und dynamischere Bewegungsoptionen, damit ihr euch wie ein echter Superheld oder Bösewicht fühlt.

Jede Figur hat eine besondere Fähigkeit, ihre einzigartigen Superkräfte zu verstärken, die man im Kampf auf Knopfdruck nutzen kann. Es gibt auch einen Health-Wager-Move, bei dem Charaktere ineinander krachen und sich übereinander lustig machen. Werft Batarangs, schmeißt Sie Feinde in einen riesigen Captain Atom oder trefft euch mit euren Feinden in der Festung der Einsamkeit in einem der Non-Plus-Ultra-Kampferlebnisse. Achtet einfach auf die fliegenden Schweine.

In PlayStation Plus Premium inbegriffen

Wenn ihr Fans von klassischen Kampfspielen aus der ursprünglichen PlayStation-Ära seid, ist die Fighting EX Layer von Arika ein absolutes Muss. Dieser spirituelle Nachfolger der beliebten Street Fighter EX-Serie lässt Nostalgikerherzen höher schlagen. Wie Spiele aus dieser Retro-Ära beginnt es einfach, aber nach einiger Zeit wird die Tiefe sichtbar.

Das Signature-Feature von Fighting EX Layer ist das Gougi System, das den Figuren passive Fähigkeiten verleiht, wenn Anforderungen im Kampf erfüllt werden. Mit 13 Schichten, die auf jede Figur aufgetragen werden können, gibt es viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Möchtet ihr euren Kombis eine zusätzliche Schicht hinzufügen? Anschließend könnt ihr mit dem Shinobi Gougi unsichtbare Moves freischalten. Oder vielleicht seid ihr Fans des Infinity Gougi, der es euch ermöglicht, Schocker mit Superkräften abzuwehren und passiv Supermeter zu bauen, wodurch ihr mehr Chancen auf große Schäden habt. Bei diesem Kampfspiel dreht sich alles um Möglichkeiten und ihr habt die Freiheit, im Kampf entsprechend Strategien zu entwickeln.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Habt ihr euch schon einmal gefragt, was passieren würde, wenn ihr Kampfspiele mit der rasanten Aufnahmemöglichkeiten von Bullet-Hell-Spielen kombiniert? Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet von NIS beantwortet diese Frage auf spektakuläre Weise. Stellt euch vor, ihr könntet eure Lieblings-Shoot ‘Em Up nehmen und sie in ein Eins-gegen-Eins in einer Arena verwandeln, dann habt ihr so in etwa eine Vorstellung.

Ihr und ein anderer Spieler steuert die Bullet-Hell-Boss-Figuren und löst so verheerende Angriffe gegeneinander aus, während ihr versucht, Hunderten von Projektilen auszuweichen. Und wenn ihr Fans von Touhou seid, gibt es einen Storymodus, in dem ihr mehr über die beliebtesten Charaktere der Serie erfahren können, darunter Reimu und Marisa.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Power Rangers: Battle for the Grid von nWay ist das Kampfspiel der Träume von Super Sentai Fans. Ihr könnt nicht nur aus einer Vielzahl verschiedener Helden und Bösewichte der Power Rangers wählen, sondern auch bis zu drei auswählen und als Team spielen, einschließlich unterstützender Angriffe und aktiver Tag-Manöver. Entfesselt Chaos gegen eure Gegner, indem ihr einen riesigen Roboter Megazord als allerletzte Verzweiflungstaktik nutzt. Wenn ihr euch dafür entscheidet, solltet ihr euch darauf vorbereiten, lange Kombos zu üben und eure Skills auszubauen.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Die Mortal Kombat-Franchise von NetherRealm Studio kehrt mit Mortal Kombat 11 einmal mehr bravourös zurück. Dieser Eintrag dient als direkte Fortsetzung von Mortal Kombat X und ändert die Formel erneut. Die Kämpfe sind nun langsamer und mehr geerdet mit dem Fokus auf neutrale und gleichberechtigte Kämpfe anstatt auf Geschwindigkeit. Die Verteidigung wurde verbessert, um weitere Optionen wie Wakeup-Angriffe und ein gepanzerte Combo-Breakaway hinzuzufügen.

Neben den wichtigsten Kämpfen kommen ein weiterer spannender Storymodus und weitere individuelle Charaktereinstellungen hinzu, ähnlich wie bei Injustice 2. Es gibt sogar einen aktualisierten Kryptmodus, der einer offenen Welt ähnelt, die die Spieler begehen können und dabei mehr über die Welt von Mortal Kombat-Welt und die Entwicklung hinter den Kulissen erfahren.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Die Dead or Alive-Serie ist eines der abgedrehtesten 3D-Kampfspiele weltweit. Ein großer Teil davon sind knallige erweiterte Combos und Bühneninteraktionen, bei denen Charaktere größtenteils in Explosionen, elektrische Barrieren und von Gebäuden geschmissen werden. Aber das ist noch nicht alles, was Dead oder Alive zu bieten hat. Auch wenn es einfach zu verstehen ist, eröffnet sich euch die Spieltiefe erst, wenn die Psycho-Spielchen seines Triangle-Kontersystems im Kampf offensichtlich werden. Dem Spielspaß tut dies aber keinem Abbruch. Wenn euch nach Spektakel und einfachen aber komplexen Kämpfen ist, ist dieses Spiel von Koei Tecmo genau das Richtige für euch.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

Taucht mit Garou: Mark of the Wolves ein in die Vergangenheit des berühmten Kampfspielentwicklers SNK, der für die Reihen King of Fighters und Metal Slug ist. Dieses hochleistungsfähige Kampfspiel ist eines der besten, das es gibt. Es ist definitiv die Mühe wert, die es braucht, um es zu beherrschen. Die wunderschönen 2D-Kobolde sind zudem ein echter Augenschmaus mit bemerkenswert detaillierten Animationen für die farbenfrohe Crew, zu der die berühmten Terry Bogard, Rock Howard, Gato, B. Jenet und viele mehr gehören. Mit so vielen Charakteren verschiedener Stile und Schwierigkeiten ist Garou ein Muss für jeden Fan von Retro-Kampfspielen oder SNK-Klassikern.

In PlayStation Plus Premium enthalten

Ein weiterer Klassiker aus dem umfangreichen Archiv der Kampfspiele von SNK aus den 90ern. The Last Blade 2 ist ein waffenbasiertes Kampfspiel, das langsames, methodisches Spiel mit rasantem Kampf kombiniert. Während das Spiel auf den ersten Blick langsamer wirkt, werden die Intensität, die schnellen Reflexe und die erforderlichen Kombinationsfähigkeiten deutlich, wenn ihr mitten in einem Kampf steckt.

In PlayStation Plus Premium enthalten

Tekken 7 baut auf Bandai Namco legendärem 3D- Kampfspiel mit wunderschönen Grafiken und noch komplexeren Mechanikern auf. Jetzt kann jeder Charakter Rage Art- und Rage Drive-Angriffe ausführen, wodurch das offensive Spiel noch aufregender wird (und es werden nervenaufreibende Comebacks möglich, wenn ihr so richtig einstecken müsst). Und mit der Rückkehr der Übergangsphasen ist es mehr denn je notwendig, eure Kombos zu verfeinern. Es gibt auch einen Storymodus, in dem ihr zahlreiche Gastcharaktere aus anderen Franchises erleben könnt, wie Geese Howard aus King of Fighters und Noctis aus Final Fantasy XV. Macht euch bereit, dass es euch die Socken auszieht, wenn ihr Zeugen eures ersten Slow-Motion-Finishes werdet.

In PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium inbegriffen

