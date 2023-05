Terminator - Dark Fate - Defiance: Live Gameplay Reveal 30.5., 18 Uhr

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Slitherine wird am 30. Mai erstmales Gameplay zum kommenden Echtzeitstrategiespiel Terminator - Dark Fate - Defiance zeigen. Die Veröffentlichung erfolgt als Live Gameplay Reveal auf dem offiziellen Twitch-Kanal SlitherineTV. Bei dem Reveal sollt ihr auch mehr darüber erfahren, was nötig ist, um in der Welt des Spiels zu überleben. Zur Einstimmung könnt ihr euch direkt unter dieser News nochmal den Teaser-Trailer anschauen.

Das Echtzeitstrategiespiel Defiance spielt in dem Dark-Fate-Universum, so setzt sich auch der Name des Spiels zusammen, und behandet den Krieg zwischen der Menschheit und der Künstlichen Intelligenz der Legion. In der Singleplayer-Kampagne spielt ihr einen Befehlshaber der Founders-Fraktion und versucht zu verhindern, dass die versprengten Reste der Menschheit ausgelöscht werden. Eure Einheiten nehmt ihr von einer mission in die nächste mit. Im Multiplayer könnt ihr außerdem als Legion oder Resistance spielen.

Der Entwickler Cat Games machte in der Vergangenheit mit dem realistischen Echtzeitstrategiespiel Syrian Warfare, das auf Steam sehr positiv bewertet ist, auf sich aufmerksam. Slitherine selbst hat mit dem in unserem Check hochgelobten Starship Troopers (im Check) bereits ein weiteres RTS basierend auf einer großen Marke unter seinen Fittichen.