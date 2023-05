Viertes Fundraising-Turnier der SDL am Wochenende mit SD2 und WARNO

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am vor der Tür stehenden Wochenende organisiert die Simulated Divisions League (SDL) bereits zum vierten Mal ein Fundraising-Turnier. Zum dritten mal wird um Gelder zur Unterstützung der Hilfsorganisation Action Against Hunger geworben. Spenden sind bereits möglich und gehen direkt an die Hilfsorganisation. Den Trailer zum Charity-Event könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Gespielt wird am Samstag Steel Division 2 (aktueller DLC im User-Artikel) und am Sonntag WARNO (im Spiele-Check). Beides sind Echtzeittaktikspiele. Steel Division ist im 2. Weltkrieg des Jahres 1944 angesiedelt, WARNO widmet sich einem fiktiven 3. Weltkrieg Ende der 80er. Die Anmeldefrist für die Turniere endete gestern. Neben den Turnieren gibt es aber auch Community-Partien. Am Samstag wird ab 13 Uhr Steel Division 2 gespielt, am Sonntag ab 13 Uhr geht es dann mit WARNO weiter.

Samstag (Steel Division 2):

13 Uhr 10v10 Community-Partie

14 Uhr: Turnierstart

18 Uhr: 10v10 Community-Partie

Sonntag (WARNO):

13 Uhr 10v10 Community-Partie

14 Uhr: Turnierstart

20 Uhr: 10v10 Community-Partie

Die Coverage erfolgt live auf dem offiziellen Twitch-Kanal der SDL. Am Stadt sind auch andere Content Creator wie VulcanHDGaming, Bandanner oder WantsomeNoob.