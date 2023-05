Final Fantasy 16: Trailer "Erlösung" stimmt auf den Release ein

Wer braucht die Hilfe der Eikons?

PC PS5

Der Producer Naoki Yoshida zeigte sich zwar jüngst offen dafür, die Nummerierung bei den Final Fantasy-Spielen zu den Akten zu legen, doch Final Fantasy 16 (in der Preview) erscheint in jedem Fall noch mit dem Namen nach diesem klassischen Muster erscheinen (der in den meisten Fällen auch hilft, Hauptteile von den unzähligen Spin-offs zu unterscheiden).

Bis zum zeitexklusiven PS5-Release am 22. Juni 2023 ist es noch einige Tage hin, doch Square Enix veröffentlichte jetzt schon zur Einstimmung einen Launch-Trailer mit dem Titel "Salvation". Der zeigt diverse kurze Kampf-Schnipsel und Material aus Zwischensequenzen, das unter anderem die Frage aufwirft, ob der über mächtige Eikon-Kräfte verfügende Protagonist Clive nicht alles schlimmer macht, selbst wenn er helfen möchte.