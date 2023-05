Dark Quest 3: Release-Version des Taktik-Roguelite-Titels erschienen

PC Switch XOne PS4

Die englischen Entwickler der Dark-Quest-Reihe haben kürzlich ihren jüngsten Serien-Spross, Dark Quest 3 (zum EA-Check), aus dem Early Access entlassen und die fertige Version 1.0 auf Steam für PC sowie für Konsolen (Xbox One, PS4 und Switch) veröffentlicht.

Im dritten Teil (der optisch einen isometrischen Tabletop-Look mit Comic-Anstrich bietet) lässt Brain Seal diverse Roguelite-Elemente in Kartenform in die Story-Kampagne einfließen, während die rundenbasierten Taktik-Kämpfe weiterhin wie in Dark Quest 2 ablaufen. Die zahlreichen Gegner und Ereignis-Karten werden daher bei jedem Start eines Abenteuers neu generiert und in den jeweiligen Gebieten verteilt. Im Rahmen der typischen Roguelite-Progression schaltet ihr sowohl neue Helden und alternative Outfits, bessere Start-Bedingungen sowie zusätzliche Ausrüstung frei, die ihr dann beim nächsten Run mit der Heldengruppe einsetzen könnt.

Während der etwas mehr als einjährigen Early-Access-Phase wurde von Brain Seal mittels mehrerer, größerer Updates der Spielumfang ordentlich ausgebaut, so dass ihr jetzt bis zu verschiedene 13 Locations mit eurer Party erkunden könnt. Daneben wurde unter anderem Bugfixing betrieben, weitere Schwierigkeitsgrade, Helden sowie Gegner hinzugefügt und am Balancing des Titels geschraubt.

Beworben wird Dark Quest 3 auf Steam vom Hersteller mit folgenden Features:

12 Helden und mehr als 60 Monster

Prozedural generierte Abenteuer und Kämpfe

Eine Rogue-lite Erfahrung, bei der du eine Gruppe an Helden erstellst und spielst, bis du gewinnst oder stirbst

13 Spielbereiche mit mehr als 150 Abenteuerkarten

Überlebe den Schädel des Schicksals und die Magie des Zauberers

Taktische, rundenbasierte Kämpfe mit kontrolliert willkürlichen Zahlen

80+ Kampfkarten, von Zaubersprüchen über Waffen und Tränke bis hin zu Ausrüstung

Einzigartig gestaltete Welt, die aussieht, sich anfühlt und sich spielt wie ein Tabletop

Voice-Over für den Zauberer, der die Rolle des Dungeonmasters übernimmt

Den üblichen Release-Trailer zum Launch des Spiels haben wir für euch wie gewohnt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt, mit ihm erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die Optik, Kämpfe und den Spielablauf des Titels.

Dark Quest 3 ist auf Steam für PC seit dem 24. Mai und noch bis zum 31.5. mit einem Rabatt von 20 Prozent für 14,39 Euro erwerbbar. Danach werden reguläre 17,99 Euro für den Titel fällig. Auf den jeweiligen Konsolen-Marktplätzen wird Dark Quest 3 zum Preis von 17,99 Euro angeboten.