Alone in the Dark: Spielbarer Prolog für PC und Konsolen erschienen

Grace in the Dark

Bevor am 25. Oktober das neue Alone in the Dark (in der Preview) erscheinen soll, habt ihr bereits jetzt die Möglichkeit, einen Prolog auf PS5, Xbox Series X/S und Steam zu spielen. Bei dem Survival-Horror-Titel soll es sich dabei um eine Neuinterpretation des ersten Serienteils handeln. Ab sofort könnt ihr euch selbst spielend einen ersten Eindruck davon machen, ob das Vorhaben aufgehen könnte.

Der Prolog, auch "spielbarer Teaser" genannt, entlässt euch nicht in einen Teil der späteren Vollversion, sondern bietet ein eigeständiges Szenario, in dem ihr in der Rolle der elfjährigen Grace auf das Grauen trefft, das in der Villa Derceto lauert, dem Schauplatz des Spiels.

Im neuen Alone in the Dark spielt ihr wie im Original von 1992 Edward Carnby oder Emily Hartwood, erforscht eure Umgebung, löst Rätsel, bekämpft Monster und deckt die Wahrheit hinter dem unheimlichen Derceto Manor auf. Nachdem schon Bilder vom Spiel zu sehen waren, welche einen Southern-Gothic-Look aufweisen, bildet der Dark-Jazz-Soundtrack von Jason Kohnen eine interessante Neuheit im Prolog. Die Protagonisten Edward und Emily werden dargestellt von David Harbour (Stranger Things) und Jodie Comer (Killing Eve). Je nach Charakterwahl soll euch eine andere Perspektive auf die Geschichte geboten werden, inklusive alternativer Geschehnisse und unterschiedlich agierender NPCs.

Unter diesen Zeilen findet ihr die kürzlich ausgestrahlte Spotlight-Präsentation zu Alone in the Dark von Publisher THQ Nordic eingebunden.