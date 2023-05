PM: Der immersive Action-Shooter Synapse erscheint am 4. Juli für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In einem früheren PS Blog-Artikel habe ich über die Zweihand-Action von Synapse gesprochen, bei der brutale Feuerkraft und dynamische Zweikämpfe mit Telekinese kombiniert werden. Ich freue mich, euch heute die ersten Infos zur Geschichte des Spiels unsere hochkarätigen Sprecher vorzustellen.

Zunächst möchte ich euch unseren neuesten Gameplay-Trailer vorstellen, der euch einen schmackhaften Einblick in die Mission gibt, die auf euch wartet.

Synapse kurz vor einem verheerenden globalen Angriff statt, der vom ruchlosen Colonel Peter Conrad geplant wird. Der Colonel war einst ein angesehener Anführer einer Spezialeinheit, ist dann untergetaucht und wurde zu einem berüchtigten Staatsfeind, dessen Ansichten immer gefährlicher werden und der auf der Weltbühne mit dem Armageddon droht.

Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr spielt einen hervorragend ausgebildeten Agenten, der speziell darauf vorbereitet wurde, die Informationen zu bekommen, die zum Abwehren des Angriffs erforderlich sind. Nach der Aktivierung eines mit dem Colonel verbundenen Scanners werdet ihr in das neurosynaptische Relais transportiert, ein Zugang zum Gehirn des Colonels.

Ihr hat keine andere Wahl, als weiter in die verdrehte Psyche des Colonels vorzudringen und gegen seine zunehmend tödlichen Abwehrmechanismen zu kämpfen, während ihr nach entscheidenden Infos sucht, mit denen ihr den Abschuss seiner biologischen Waffe verhindern könnt.

Bei dieser gefährlichen Mission seid ihr nicht ganz allein. Eure Offizierin, Clara Sorensen, ist Direktorin des hochgeheimen Bureau V und eure einzige Verbindung zur Außenwelt. Sie führt euch durch jede Schicht von Colonel Conrads verdrehtem Unterbewusstsein.

Wir hatten schon immer eine klare Vorstellung davon, wer den Colonel und die Offizierin spielen sollte, und wir freuen uns sehr, dass beide zugestimmt haben, den Charakteren ihre Stimmen zu verleihen. Lasst uns also ein paar vertraute Gesichter vorstellen…

David Hayter als Colonel Peter Conrad

Der legendäre David Hayter (Solid Snake, Metal Gear Solid) ist die Stimme von Colonel Peter Conrad. Wir haben mit David an einem unserer früheren Spiele zusammengearbeitet und er war nicht nur ein fantastischer Sprecher, sondern auch ein wunderbarer Kollege. Wir hatten das Gefühl, dass Colonel Conrad das Potenzial hatte, sich den legendären von David gesprochenen Charakteren anzuschließen. Zum unserem Glück stimmte David zu und ist genauso begeistert, den Colonel zum Leben zu erwecken:

“Ich liebe es, mich auf die Rolle eines mächtigen Antagonisten einzulassen, insbesondere eines mit einer fesselnden Vorgeschichte, denn diese Rollen machen am meisten Spaß. Als nDreams mich bezüglich der Rolle des Colonels kontaktierte, sah ich einen sehr komplexen Charakter und die Gelegenheit, ein wirklich einzigartiges Gaming-Erlebnis zu schaffen. Und die Zusammenarbeit mit Jennifer Hale ist der Traum jedes Sprechers. Ich kann es kaum erwarten, euch am 4. Juli auf dem Schlachtfeld in der Psyche des Colonels zu sehen.”

Jennifer Hale als Offizierin Clara Sorensen

Wie David schon angedeutet hat, wird euch die unglaubliche Jennifer Hale mit ihrer Stimme durch die Psyche des Colonels leiten. Jennifer hat so viele bekannte Charaktere gesprochen, darunter Naomi Hunter in Metal Gear Solid zusammen mit David, Commander Shepherd in der Mass Effect-Serie und Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart. Jennifer freut sich darauf, gemeinsam mit Spielern den Colonel zu besiegen:

“Einige Dinge haben mich zu Synapse hingezogen. Einerseits sieht das Spiel unglaublich toll aus. Das Team von nDreams hat fantastische Arbeit geleistet, die Geschichte ist ausgezeichnet geschrieben, die Grafik ist UNGLAUBLICH und das Team ist wirklich großartig.

Zweitens war das für mich die Gelegenheit, dabei zu helfen, David zu besiegen – da sage ich niemals nein . Wir sehen uns, wenn ihr am 4. Juli zum Dienst antretet.”

Weitere Neuigkeiten wird es im Vorfeld der Veröffentlichung von Synapse geben. In der Zwischenzeit solltet ihr aber unbedingt vorbestellen und euch den 4. Juli vormerken.