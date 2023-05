PM: Teardown erscheint noch dieses Jahr für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

CEO von Tuxedo Labs. Wir freuen uns, euch alle mit der Nachricht überraschen zu können, dass Teardown noch vor Ende 2023 für die PlayStation 5 erscheint.

Für diejenigen, die Teardown nicht kennen: Es ist ein voxelbasiertes Zerstörungsspiel, bei dem ihr Wände und Hindernisse der Umgebung demoliert, um Abkürzungen zu schaffen und Ziele zu erreichen. Wir haben jahrelang an der Erstellung und Perfektionierung unserer eigenen Voxel-Engine gearbeitet, die komplexe Dinge wie Raytracing und physikbasierte Zerstörung unterstützt. Unsere maßgeschneiderte Engine ermöglicht beim Spielen umfangreiche Eingaben mit dem DualSense Wireless-Controller und damit eine einzigartige Haptik. So fühlt sich beispielsweise der Einschlag eures Vorschlaghammers auf Glas, Holz, Beton oder Metall ganz anders an.

Teardown beginnt mit einer 40-Missionen-Hauptkampagne, die in zwei Teile aufgeteilt ist und in der ihr den Eigentümer von Löckelle Teardown Services spielt. Es läuft nicht besonders gut für euer Unternehmen, daher habt ihr angefangen, Aufträge von zwielichtigen Leuten anzunehmen. Bevor ihr euch verseht, reißt ihr Gebäude ab, stehlt Safes und begeht Versicherungsbetrug.

Während eure Geschäftsbeziehungen immer weiter eskalieren, schaltet ihr ein umfangreiches Arsenal an Werkzeugen frei, mit denen ihr die Vorgehensweise in jedem Level planen, auf Herausforderungen reagieren und Hindernisse zerstören könnt. Einige dieser Werkzeuge eignen sich hervorragend für die Zerstörung – vom einfachen Vorschlaghammer, mit dem ihr einfache Wände und Türen durchbrechen könnt, über Schusswaffen, um die härteren Materialien zu durchbrechen, wenn ein präziserer Abbruch erforderlich ist, bis hin verschiedenen Sprengstoffen, mit denen ihr ganze Gebäude dem Erdboden gleich macht.

50 Prozent einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit bestehen jedoch aus Planen und Reagieren – für das euch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung stehen. Eine einfache Sprühdose kann das nützlichste Werkzeug in eurem Arsenal sein, um den optimalen Weg zu jedem Ziel einzuzeichnen. Ihr könnt Bretter verlegen, um Abgründe zu überqueren oder neue Höhen zu erreichen. Und falls euer Abriss außer Kontrolle gerät und alles um euch herum in Flammen aufgeht, kann der Feuerlöscher euer Leben retten – oder euch zumindest ermöglichen, eure Arbeit zu beenden, bevor die Polizei darauf aufmerksam wird.

Ein riesiger Teil der Welt, den wir in Teardown gebaut haben, dreht sich um Fahrzeuge. Es gibt eine Reihe von Fahrzeugen, mit denen ihr die einzelnen Levels durchqueren könnt. Es gibt jedoch auch Fahrzeuge, mit denen ihr die Umgebung auf kreative Weise verändern und zerstören könnt, darunter Bagger, Frontlader, Schneepflüge, mobile Kräne und sogar Militärfahrzeuge. Außerdem stehen euch Werkzeuge zur Verfügung, die weitere Interaktionen mit diesen Fahrzeugen ermöglichen, wie Raketenbooster und Fahrzeug-Triebwerke.

Die Kampagne von Teardown ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, mit diesen Werkzeugen und Fahrzeugen zu spielen. Es gibt einen vollständigen Sandbox-Modus, in dem ihr jedes Level erneut aufrufen, Objekte platzieren und Dinge nach Belieben zerstören könnt. Es gibt außerdem für jedes Level Herausforderungen, bei denen ihr innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Dinge wie möglich einsammeln oder vernichten müsst.

Zusätzlich gibt es eine zusätzliche Fünf-Missionen-Bonuskampagne namens “Art Vandals”, in der ihr als ein Nebencharakter der Hauptkampagne spielt. Und schließlich haben wir das große Glück, bei diesem Spiel eine starke und aktive Modding-Community zu haben. Wir planen, die besten von unserer Community geschaffenen Mods für alle PlayStation-Benutzer einfach im Teardown-Hauptmenü zu integrieren. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch einiges an kreativer Zerstörung von euch allen erleben werden!