PM: Ein erster Einblick in Arizona Sunshine 2, das dieses Jahr für die PS VR2 erscheint. (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fred, sag’ hallo zu deinem alten Freund. Arizona Sunshine 2, die Next-Gen-Fortsetzung der preisgekrönten VR-Apokalypse, bietet noch mehr blutige Zombie-Action und erscheint später in diesem Jahr für die PlayStation VR2.

Willkommen zurück im sonnenverwöhnten, zombieverseuchten Arizona. Steuert einmal mehr den scharfzügigen Protagonisten und begebt euch in das nächste Kapitel unserer cineastischen VR-Reise, um Antworten auf eure Fragen zu finden. In einer postapokalyptischen Welt, in der jede Kugel zählt, erlebt ihr den Nervenkitzel realistischer Kämpfe mit völlig neuen und von Fans heißgeliebten Waffen – von Shotguns bis hin zu Macheten und Flammenwerfern. Ein brandneues Nahkampfsystem bringt euch an eure Grenzen, während ihr in voll immersiver Next-Gen-Manier Freds abschlachtet (Zombies, für die Wissensdurstigen von euch).

Und was ist besser, als dem Ende der Welt zu trotzen? Es mit eurem neuen besten Freund Buddy zu überstehen. (Wir finden den Namen auch originell.) Buddy ist nicht nur euer vierbeiniger Begleiter, der mit euch durch Dick und Dünn geht, er ist auch ein ganz Braver und hilft euch, die lästigen Freds zu besiegen. In einer verlassenen Welt seid ihr plötzlich nicht mehr so allein.

Worauf wartest du noch? Klickt auf die Wunschliste und macht euch bereit für das nächste Kapitel von Arizona Sunshine. In den kommenden Monaten werden weitere Features des Actionspiels für die PS VR2 vorgestellt, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.