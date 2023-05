PM: Ein neuer Einblick in Phantom Blade Zero für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alles begann mit einem Indie-Spiel, das ich 2010 mit RPG Maker selbst gemacht habe. Es hieß “Rainblood: Town of Death”. Der Entwicklungsprozess war eine Flucht von den Schwierigkeiten und Frustrationen in meinem Leben, als ich zuerst in Peking und dann in New Haven Architektur studierte.

Später kehrte ich nach China zurück und gründete S-Game, um mehr Spiele zu entwickeln. Rainblood wuchs zu einem ganzen Franchise und bekam einen neuen Namen: Phantom Blade. Die meisten dieser Spiele wurden für Smartphones entwickelt und nie außerhalb Chinas veröffentlicht. Dennoch haben wir es geschafft, über 20 Millionen Fans zu gewinnen.

Jetzt ist es Zeit, das Spiel zu machen, das wir schon immer machen wollten, und es der Welt als neues PlayStation 5-Spiel zu präsentieren.

Ich möchte euch Phantom Blade Zero vorstellen, die spirituelle Wiedergeburt des ursprünglichen RainBlood. Er ist massiv größer und umfangreicher und basiert statt auf der Engine von RPG Maker nun auf der Unreal Engine 5, im Kern hat sich aber nicht verändert.

In Phantom World, dem Universum des Spiels, kommen viele Arten von Kräften zusammen. Es gibt chinesisches Kungfu, komplexe, an Steampunk erinnernde Maschinen, okkulte Kunst und faszinierende Dinge, die nicht wirklich in diese Kategorien passen.

In Phantom Blade Zero spielt ihr den Elite-Auftragskiller Soul, der für eine geheimnisvolle, aber mächtige Organisation arbeitet, die einfach nur “The Order” genannt wird. Ihm wurde der Mord des Patriarchen von The Order in die Schuhe geschoben und bei der darauf folgenden Jagd auf ihn schwer verletzt. Ein mystischer Heiler konnte ihn vor dem Tod retten, aber die Heilung hält nur 66 Tage. Er muss den Kopf hinter dem Ganzen finden, bevor seine Zeit abläuft, und stellt sich gegen mächtige Feinde und unmenschliche Monströsitäten.

Von Louis Chas Wuxia-Geschichten über die Filme von Bruce Lee, Michelle Yeoh in “Everything Everywhere All at Once” bis hin zu Donnie Yen in “John Wick: Kapitel 4”: Kungfu entwickelt sich in der Popkultur ständig weiter, ist aber immer fantastisch. Mit Phantom Blade Zero fügen wir der Formel eine neue Note hinzu, eine starke Dosis Punk und stylische Grafik. Wir nennen diese allgemeine Kunstrichtung „Kungfupunk“.

Phantom Blade Zero spielt in einer semioffenen Welt. Wir sind uns bewusst, dass „Open World” in diesen Tagen das Schlagwort ist, aber mit unseren begrenzten Ressourcen möchten wir euch lieber mehrere handgefertigte und mit vielfältigen Aktivitäten gefüllte Karten von angemessener Größe präsentieren, statt einer riesigen Welt voller wiederverwendeter Assets.

Der dunkle und düstere visuelle Stil des Spiels war eine bewusste Entscheidung. In einer düsteren Welt stechen Charaktere mit einem Herz aus Gold wirklich heraus. Außerdem dient die Welt als Erinnerung daran, dass ihr stets auf der Hut sein müsst. Es gibt viele mächtige Wesen, die euch töten wollen. Sie sind herausfordernd, bieten aber zahlreiche Belohnungen in Form von Waffen, Rüstungen, Artefakten, Fähigkeiten und anderen Möglichkeiten, euren Charakter anzupassen oder zu verbessern.

Wir sind riesige Fans des Hack-and-Slay-Genres. Erstklassige Titel wie Devil May Cry und Ninja Gaiden sind mit ihrem riesigen Arsenal an Bewegungen und ihrem blitzschnellen Tempo unglaublich aufregend. Sie sind jedoch nicht für jeden das Richtige. Beliebter sind heute “strategische Actionspiele” wie Soulslike-Spiele und Monster Hunter. Sie gehen die Dinge ein wenig verlangsamter an, sodass die Spieler mehr Zeit für strategisches Denken haben. Dieser Ansatz ist jedoch nicht die Art von Actionspektakel, das wir im Sinn haben – nämlich die fließenden, atemberaubenden Bewegungen in Kungfu-Filmen der 1990er-Jahre.

Glücklicherweise haben wir in den zehn Jahren der Entwicklung von Mobile Games gelernt, die Dinge für Touchscreens zu vereinfachen, sodass die Spieler komplexe Bewegungen mit einem Minimum an Tastendrücken ausführen können. Wie sich herausstellt, funktioniert dieser Mechanismus mit einigen Anpassungen genauso gut auf Controllern.

Und es ist uns eine Ehre, Kenji Tanigaki als Action Director zu haben. Kenji-san ist für viele faszinierende Kampfszenen in klassischen Kungfu-Filmen verantwortlich. Viele unserer Ideen sind von seinen frühen Arbeiten inspiriert. In Phantom Blade Zero führt er jeden entworfenen Move aus, der für unsere Animationskünstler mit einer Kameramatrix aufgenommen wird. Ihr habt das richtig gelesen. Kampfbewegungen in Phantom Blade Zero müssen mit handgefertigten Animationen erstellt werden, da das Motion Capturing nicht ausreicht.

Mehr können wir in dieser Phase nicht offenlegen. Da wir intensiv an dem neuen PS5-Spiel arbeiten, wird es bald weitere Neuigkeiten geben.