PM: Wir stellen vor: Concord, den neuen PvP-Multiplayer-First-Person-Shooter von Firewalk Studios, der für PS5 und PC erscheint (Sony Playstation Blog)

Es waren ein paar aufregende Wochen für uns alle bei Firewalk Studios! Nachdem wir letzten Monat bekannt gegeben haben, dass Firewalk Teil von PlayStation Studios wird, freuen wir uns heute, den Titel unseres kommenden Spiels zu bestätigen: Concord. Concord wurde im heutigen PlayStation Showcase angekündigt und ist unser neuer PvP-Multiplayer-First-Person-Shooter, der 2024 für PS5 und PC erscheint. Obwohl wir noch hart an der Entwicklung arbeiten, möchten wir euch Concord kurz vorstellen. Hier geht’s zum Video:

Concord bringt Menschen zusammen. Es ist die Fähigkeit von Spielen, Menschen zu verbinden und soziale Kontakte zu fördern. Wir bei Firewalk lieben spannende, unerwartete Momente und gemeinsame Erlebnisse von Multiplayer-Spielen. Jedes Mal wenn ihr euch einloggt, beginnt ihr ein neues Abenteuer, und jedes Spiel ist die Chance auf eine neue Geschichte. Diese Ideale definieren Concord, sein einzigartiges, dynamisches Universum und seine abwechslungsreichen und farbenfrohen Charaktere.

Es gibt so vieles, das wir euch gerne so bald wie möglich zeigen möchten, und freuen uns darauf, euch Concord vor seiner Veröffentlichung nächstes Jahr vollständig zu präsentieren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf dem Laufenden halten, indem ihr Firewalk auf euren bevorzugten sozialen Plattformen wie Twitter und Instagram folgt.