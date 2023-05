PM: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 – neue Mitarbeiter auf PS VR2 gesucht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 ist die Fortsetzung des angsteinflößenden VR-Erlebnisses auf der PlayStation VR2, das dem legendären Horror-Franchise neues Leben einhauchte. Help Wanted 2 bringt Verbesserungen zum ersten Titel und bietet einige brandneue Minigames, bei denen ihr vertrauten Charakteren und Orten aus der Vergangenheit der Serie begegnet. Aber in diesem neuen Job alles ist nicht so, wie es scheint… Es liegt an euch, die Schrecken zu meistern, um die Wahrheit herauszufinden.

Im Jahr 2019 waren wir unglaublich begeistert, als der erste VR-Titel der Serie “Five Nights at Freddy’s: Help Wanted” erschien. Seitdem haben wir das VR-DLC “Help Wanted: Curse of Dreadbear”, den ersten vollständig erkundbaren Titel “Five Nights at Freddy’s: Security Breach“ veröffentlicht und arbeiten derzeit mit dem kommenden kostenlosen DLC “Security Breach: Ruin” an einem weiteren Kapitel der Geschichte von Security Breach. Mit all dieser langjährigen Erfahrung war es unserer Meinung nach Zeit, zu VR zurückzukehren und ein brandneues Spiel mit noch mehr Inhalten zu entwickeln, die Fans kennen, lieben und fürchten.

Spieler des ersten Teils werden sich bei Help Wanted 2 vertraut fühlen, bietet aber komplett neue Spiele, Orte, Geschichten und Animatronics. Erledigt eure Arbeit so schnell und sorgfältig wie möglich, aber seid vorsichtig. Eine falsche Bewegung bei diesem Job kann… unerwartete Folgen haben. Dank der verbesserten Leistung und Grafik der PS VR2 wird dieses Spiel der beeindruckendste “Five Nights at Freddy’s”-Titel. Mit dem PS VR2 Sense-Controller und dem haptischen Headset-Feedback können Spieler jeden Schritt, jedes Rütteln und jedes Schütteln spüren, während sie versuchen, ihre Aufgaben pünktlich zu erledigen. Mit VR sind die Spieler noch näher an den Animatronics als je zuvor – aber nicht zu nah, denn sie beißen bekanntlich.

Egal ob ihr langjähriger Fan der Serie seid oder zum ersten Mal bei einer Pizzeria arbeitet: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 wird euch nach seiner Veröffentlichung für die PS VR2 begeistern, erfreuen und erschrecken.