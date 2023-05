Cassette Beasts: Monster-Sammler-RPG jetzt auch auf Konsolen

PC Switch XOne Xbox X Linux

Das Monstersammel-RPG vom Zwei-Mann-Indieentwickler Bytten Studio Cassette Beasts hatte in unserem Spiele-Check einen positiven Eindruck hinterlassen. Seit heute ist der Titel, in dem ihr die Insel New Wirral bereist und euch mithilfe von Musikkassetten in Monster verwandeln könnt, auch auf Xbox Series X | S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Es ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Konsolen-Launch-Trailer anschauen.

Die Features im Überblick:

In Monster verwandeln: Angesichts der ständigen Bedrohungen durch Monsterangriffe können die Bewohner von Harbourtown Feuer mit Feuer bekämpfen. Ihr zeichnet Kreaturen auf und spielt sie dann im Kampf ab, um ihre Gestalt anzunehmen.

Monster miteinander kombinieren: Ihr könnt eure Monster mit denen eurer Gefährten verschmelzen, um dadurch einzigartige, voll animierte Fusionen herstellen, die die Stärken beider Formen miteinander vereinen. Dadurch gibt es tausende Monsterkombinationen zum Experimentieren.

Offene Welt: Einige Monsterfähigkeiten können in der menschlichen Form verwendet werden, die ihr benötigt, um die Gegend zu erkunden, Rätsel zu lösen und vieles mehr. In der Welt mit 80er-Jahre-Vibes und passendem Synthie-Soundtrack gleitet, fliegt, schwimmt, klettert und sprintet ihr oder werdet sogar magnetisch.

Story: Die Entwickler versprechen gruselige Drehungen und Wendungen. Ihr müsst beispielsweise aufklären, wer die Erzengel sind und wie ihr überhaupt auf New Wirral gelandet seid.

Kampfsystem: Ihr müsst Elementarchemie nutzen, um vorteilhafte Buffs oder Debuffs mit euren Angriffen anzuwenden oder sogar den Elementartyp eures Gegners zu ändern.

Mit einer Vielzahl von Begleitern reisen: Ihr dürft niemals allein sein. Die Bindung zu Partnern muss geknüpft werden und diese Partner müssen sich gegenseitig unterstützen, um ein besseres Team zu werden. Die Stärke einer Beziehung bestimmt, wie gut ihr fusionieren könnt.

Couch-Koop : Im lokalen Mehrspielermodus via Steam Remote Play Together können sich zwei Spieler verbünden und gemeinsam die Welt erkunden und kämpfen.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro.