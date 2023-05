WARNO: Milestone Berthier mit neuen Singleplayer-Inhalten erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der französische Entwickler Eugen Systems hat heute ein weiteres Update für sein Echtzeittaktikgame WARNO (im Check) veröffentlicht. Der Early-Access-Titel bekommt nach "Black Horse's Last Stand" und "Red Juggernaut" im Soult-Meilenstein nunmehr mit dem Meilenstein Berthier zwei weitere vollvertonte und gescriptete Operationen. Nämlich "The Kitzingen Ruse" (zum Video-Teaser) in der ihr das "900th Air Assault Batallion" spielt und eine Überraschungsattacke auf Würzburg startet. Dort sollt ihr einen Brückenkopf errichten und halten. In "Backhand Blow" (zum Video-Teaser) startet ihr mit der "3rd Armored Division" einen panzerlastigen Gegenangriff gegen sowjetische Kräfte nördlich von Hanau, die Frankfurt bedrohen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch ein neues Stück des Soundtracks anhören. Wenn ihr im Multiplayer unterwegs seid, solltet ihr einen Blick in die umfangreichen Patchnotes werfen.