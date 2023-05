Mit Stephan Freundorfer

Teaser Heinrich räumt im diesmaligen Hauptsegment die Tribüne, sodass Jörg mit Stephan Freundorfer und Hagen Gehritz über die Faszination von Tears of the Kingdom diskutiert, wobei auch rügende Worte fallen.

Eigentlich sollte sich Heinrich Lenhardt ein Floß mit Ventilator-Antrieb bauen, um über die Ozeane zum heutigen Podcast zu gelangen. Doch wegen seiner amtlich attestierten Basteluntauglichkeit ließ er Hagen Gehritz und Stephan Freundorfer den Vortritt, um mit Jörg Langer über The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom zu diskutieren. Zuvor gibt es eine Ladung News und Zuletzt-gespielt-Geständnisse von Heinrich und Jörg, sowie einige der letzten Rest-Hörerfragen … weshalb die Veteranen flugs einen neuen Fragenaufruf starten, hier könnt ihr mitmachen.

Folge 21-2023 (#321) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer sowie den Gastveteranen Stephan Freundorfer und Hagen Gehritz hat eine Laufzeit von 1:38:42 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:04:32 Gemischte News: Tears of the Kingdom stellt Europa-Rekord für Nintendo auf, Nachruf auf Imagic-Mitgründer Bob Smith, Demo-Experimente bei Steam, Amazon und Embracer kündigen ein neues Mittelerde-MMO an.

0:16:13 Was haben wir zuletzt gespielt? Octopath Traveller 2, Persona 4 Golden, Tape to Tape und das nach 25 Jahren frisch gepatchte Emperor of the Fading Suns (1.51).

0:30:23 Hörerfragen von Arvid P. und Matthias Faut.

0:36:49 Jörg begrüßt die Gastveteranen Stephan Freundorfer und Hagen Gehritz. Ersterer spielte jüngst Rogue Book und unterstützte eine Retro-Museumsausstellung.

0:45:46 Das neue Spiel: Zelda – Tears of the Kingdom

0:47:49 Ein Rückblick auf den direkten Vorgänger Breath of the Wild ist für die Besprechung unerlässlich. Dieser bot eine Welt mit faszinierender Physik-Simulation und brach mit vielen Zelda-Traditionen.

1:00:52 Link erhält ein mächtiges Set neuer Fähigkeiten, inklusive eines essenziell ins Spiel integrierten Kreativbau-Features. Das schafft viele spielerische Freiheiten, stößt aber auch manchen vor den Kopf.

1:18:21 Der Pferdefuß bei allen Möglichkeiten: die überladene Steuerung. Auf grafischer Seite offenbaren sich Verbesserungen auf den zweiten Blick.

1:29:12 Pressespiegel und Kritikerfazit.