Darauf freut sich die Redaktion im ... Juni 2023

Street Fantasy Diablo 164

Teaser Mai-Klopper wie Tears of the Kingdom sind noch lange nicht durchgespielt, da dräuen schon die nächsten Games-Maschinen, die Zeit fressen und dafür Spaß ausgeben. Und dann gibt es noch so viele Serien!

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

The Legend of Zelda - The Tears of the Kingdom beansprucht auch den großen Teil meiner freien Zeit im Juni. Ich bin selbst nach 50+ Stunden im privaten Lieblingskönigreich noch lange nicht am Ende angekommen, und an jeder Ecke Hyrules gibt es was Neues zu entdecken, was mich dann doch wieder von der Hauptquest ablenkt. Ich habe mit einem großen Spiel gerechnet – aber TotK ist eine Lebensaufgabe. Maximal „anspielen“ werde ich dann wohl nur noch Diablo 4 und eventuell Street Fighter 6. Um Final Fantasy 16 mache ich mal einen Bogen – mag ich kaum sagen, aber das Spiel reizt mich im Grunde gar nicht.

[FILME/SERIEN] Ich möchteweitergucken und warte sehnsüchtig auf die nächste wöchentliche-Folge (immer freitags). Aber ob ich mir wirklichmit Arnie antun soll? Ich weiß ja nicht, gibt es Erfahrungsberichte eurerseits?[SPIELE/BRETTSPIELE] Sich am Erscheinungstag vonauf eben selbiges zu freuen, ist etwas platt, aber ist eben so. Und ich warte gespannt auf. Als nächstes weiterspielen werde ich aber vermutlich erst mal(2023) – was Kenner der aktuellen Stunde der Kritiker kaum überraschen dürfte.[SONSTIGES] Neben einigen Urlaubstagen im Juni steht die Episode 7 deran, die meine Privatzeit (hüstel) weitgehend auffressen wird. Aber es sollte wiederum eine schöne Folge werden, und darum geht es.[FILME/SERIEN] Wenn ich bei den Kollegen so schaue, kommt ja anscheinend doch einiges gerade raus an Filmen und Serien. Mit Indy hätte ich auch noch gar nicht so früh gerechnet. Fest vorgenommen ist aber nur, endlichweiter zu schauen. Die Serie adaptiert eine Kampagne der auf Youtube groß gewordenen amerikanischen Pen&Paper-Sendung, in der alle Mitspieler der Gruppe Voice Actor für Spiele und Animes sind – Spielleiter ist etwa, der jüngst inGanondorf mimte. Die Pilot-Folge gefiel mit dem Pöbel-Humor der chaotischen RPG-Party, doch nach Gewalt, Klamauk und Sex gab es an deren Ende eine schön kalte Drama-Dusche.[SPIELE/BRETTSPIELE]Miterscheint einer der Titel, auf den ich ganz besonders gespannt bin. Nachdem ich erst nur von der düsteren Stimmung und dem klassischen Fantasy-Setting der ersten Trailer angetan war, machten die jüngsten auch mehr Lust auf die Story. Nach meiner Anspielsitzung früher in diesem Jahr bin ich schon angetan von den Kämpfen und hoffe, die Inszenierung bleibt auf dem sehr guten Niveau der Event-Demo. Ansonsten kann es gut sein, dass ich mich demnächst mit einem guten Freund diverse Runden inmesse.[SONSTIGES] Literarisch wollte ich mich auf "Existentially Challenged" stürzen, dem zweiten Roman mit den komödiantischen (und etwas gruseligen) Fälle des Londoner Departments for Extradimensional Affairs. Doch dann drängt sich "Nichts - Was wirklich wichtig ist" vondazwischen. Das ist nicht etwa ein Selbsthilfe-Buch zu De-Cluttering. In dem nur 150 Seiten starken Buch beschließt der Schüler Pierre Anthon eines Tages, das nichts von Bedeutung ist und klettert in einen Baum, um nichts mehr zu tun. Seine Mitschüler wollen ihn umstimmen und beschließen, einen Berg von Dingen mit Bedeutung anzuhäufen, um ihn umzustimmen. Nein, das ist auch kein knuffiges Kinderbuch. Der erste Lösungsansatz der Kinder war es, den Pierre mit geworfenen Steinen zurück auf den Boden zu holen und die Gaben an den Berg an Bedeutung eskalieren wohl bald auf eine Art, die nach "Der Herr der Fliegen"-Vibes klingt.[FILME/SERIEN] Ich bin tatsächlich schon lange nicht mehr im Kino gewesen, das letzte Mal im neuen. Aber so enttäuschend ich das letzte Abenteuer von Dr. Henry Jones Jr. auch fand, fürwerde ich definitiv ein Kinoticket lösen. Ich versuche meine Erwartungen aber gering zu halten. Denn nach Vorbild von(„Ich habe nichts vorbereitet, damit auch nichts schiefgehen kann.“) ist es definitiv möglich, dass mir der Film am Ende besser gefällt, selbst wenn er wieder nur Mittelmaß sein sollte. Ansonsten, die dritte Staffel vonauf Netflix? Nee, ich fand schon Staffel 1 nicht sonderlich und habe Staffel 2 erst gar nicht angefangen. Dafür habe ich kürzlichangefangen. Richtig gut ist die Serie zwar nicht, aber bislang sehr kurzweilig und ich mageinfach. Habe es indes auf Deutsch geschaut, da ich Arnie auf Englisch leider nicht ertragen kann. Komplett anals Ersatz für den grandiosengewöhnt habe ich mich zwar immer noch nicht, aber der Egger macht das schon gut.[SPIELE/BRETTSPIELE] Wenn ich jetzt alle Juni-Spiele aufzählen würde, auf die ich persönlich scharf bin, würde mich die Redaktion in einer Mail wohl darauf hinweisen, dass dieses Format nicht für reines "Name dropping“ gedacht ist. Denn selbst, wenn ich mich auf die zentralen Titel fokussieren würde, bräuchte ich mehr als die Finger nur einer Hand. Von daher verzichte ich mal darauf, irgendwelche Fighting Games, prestigeträchtige Hack-and-Slay-RPGs oder Rennspiele mit großer Lizenz im Rücken zu benennen und stelle gezielt nur zwei Games im Zentrum. Das eine ist, das mich mit seiner in Ansätzen anund Co. erinnernden Echtzeit-Action tatsächlich mehr anmacht, als jeder der vorherigen Serienteile. Das Tempo hat mich beim ersten Anspielevent in London teils vor Probleme gestellt, weshalb ich nicht vor der Nutzung der Hilfsitems zurückschrecken werde, falls es mir zu krass werden sollte. Aber es sieht gut aus, mich sprechen Setting und Story deutlich mehr an als in vielen Serienteilen der letzten Jahre. Und weniger generische Open World, dafür mehr lineare Story, das ist in Kombination mit mehr Action genau das, was die Reihe für mich nach dem ansonsten gelungenen Vorgänger auf die nächste Ebene hievt.Mein Favorit für Juni ist aber ein Spiel aus Polen. Ich fand schon das Original trotz seiner technischen Macken sehr gut, denn atmosphärisch war Layers of Fear (im Test: Note 8.0 ) ein richtig starkes Gruselabenteuer. Ob sich Bloober Team im Quasi-Remake (aber inklusive Fortsetzung) steigert? Selbst wenn es nur halb so gut ist wie die Version von 2016, nur eben hübscher und technisch ausgereifter, dann werde ich es lieben.[SONSTIGES] Die Gaming-Events kehren flächendeckend zurück! Für Immortals of Aveum (Preview ) war ich erst Ende Mai in den USA. Allein im ersten Juni-Drittel geht es einmal nach Osteuropa (Details darf ich nicht nennen) und noch mal für einige Tage Richtung Los Angeles. Und ihr würdet nicht glauben, wie viele weitere Event-Angebote ich ausschlagen musste, da sie zeitlich mit anderen Terminen und Reviews nur schwer vereinbar wären. Ist auch immer mit Stress verbunden, aber die Kollegen der schreibenden Zunft wiederzusehen und nicht nur daheim im stillen Kämmerlein zu sitzen, ist toll und definitiv etwas, das meine Stimmung hebt.[FILME/SERIEN] Den ersten Teil fand ich großartig. Mal sehen, obder Erwartung standhalten kann. Übermag man denken, was man will – der Mann macht, sagen wir mal höflich, „interessante“ Filme. Logikfehler hin oder her, Qualitätskino sieht in der Regel völlig anders aus. Trotzdem ist es wieder an der Zeit, das Popcorn rauszuholen: Mitkommt der siebte Serienpart in die Kinos. Zum Abschalten wird es reichen. Mehrfach verschoben und schon im Vorfeld in die Mangel genommen, bin ich trotzdem aufgespannt. Alleine schon wegenals Batman. Mit ebensolcher Spannung warte ich auf– die Serie um Nick Fury debütiert Ende des Monats auf Disney Plus. Mit deutlich niedrigerer Erwartungshaltung gehe ich an den 5. Teil vonheran –ist zwar auf meiner Liste, aber ich bin skeptisch.[SPIELE/BRETTSPIELE][SONSTIGES] Lesen? Im Juni? Wenig bis gar nicht – was nach der Arbeit und TotK an Zeit noch übrig ist, werde ich diesen Sommer im Garten verbringen, mein neues Hochbeet einweihen und befüllen oder am Grill meine neue Burger-Platte zum Glühen bringen. Mittlerweile ist mein Burger-Game recht ordentlich. Außerdem habe ich ein paar neue Küchenutensilien und die Tex-Mex-Küche für mich (wieder)entdeckt und so versuche mich in der Herstellung hausgemachter Tortillas oder von deftigem Texas Red.

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Als Vorbereitung auf das Expanse-Adventure von Telltale bin ich mal wieder in die eigentlich ganz großartige SciFi-Serie eingestiegen – keine Ahnung, warum es zwischendrin immer mal wieder zu langen Pausen kommt. Die letzten Staffeln ziehe ich jetzt durch, ganz bestimmt. Ob da überhaupt noch andere Filme und Serien in den Juni passen? Nun, für Avatar: The Way of Water (Disney Plus) finden meine Frau und ich bestimmt ein passendes Zeitfenster. Öh, Moment. Die Serien The Witcher und Black Mirror werden auf Netflix fortgesetzt? Jack Ryan geht auf Amazon Prime weiter? Creed III kommt auch? Ähm … Expanse … wir müssen reden …

[SPIELE/BRETTSPIELE] Wenig überraschend sind bei mir im Juni gleich drei Rollenspiel-Neuheiten gesetzt: das Action-RPG Diablo 4, der 16. Hauptteil der altehrwürdigen Final Fantasy-Reihe und Necrom, das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online. Volles Programm also im Juni. Falls Zeit überbleiben sollte, möchte ich mir aber auch Revival - Recolonization anschauen, das mit seinen dynamischen Weltereignissen frischen Wind ins 4x-Genre bringen könnte. Neugierig bin ich zudem, ob Aliens - Dark Descent was werden kann – ich hätte mal wieder richtig Lust auf ein tolles Spiel für die Alien-Franchise.