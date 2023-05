Phantom Blade Zero: Akrobatisches Soulslike angekündigt

Konzeptkünstler für Dark Souls beteiligt

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des gestrigen PlayStation Showcase wurde auch einige neue Titel angekündigt, von denen es sich in nicht wenigen Fällen aber um Multiplayer-Titel handelte. Eines der Spiele, das stattdessen auf Singleplayer-Unterhaltung zu setzen scheint ist Phantom Blade 0. Darin seht ihr, wie ein Schwertkämpfer in ungefährer Soulslike-Manier mit Feinden aufräumt, allerdings haben sowohl manche Kampfmanöver als auch die Fortbewegung einen guten Schuss Akrobatik, inklusive Wall-Runs.

Ein Release-Datum nennt der Ankündigungs-Trailer nicht. Hinter dem Spiel stecken der chinesische Publisher und Entwickler S-Games in Verbindung mit dem chinesischen Studio Cruelman. Diese Kombi arbeitet auch am 2D-Titel Phantom Blade - Executioner, das wohl im selben Universum angesiedelt ist. Interessant an Curelman Studio ist der Gründer und Art Director Michael Chang, der als Konzeptkünstler unter anderem an der Entwicklung von Dark Souls und Dark Souls 2 mitwirkte.