PM: Trefft Freunde und Feinde aus der Märchenwelt von The Plucky Squire (Sony Playstation Blog)

In The Plucky Squire erkennt unser Held, dass er jetzt der Protagonist in einem Märchenbuch ist. Er muss mit dieser verblüffenden Erkenntnis umgehen und sich gleichzeitig mit einem ziemlich fiesen Bösewicht herumschlagen, der die Kontrolle über sein Buch übernehmen will. Dazu später mehr. Das Märchenland, in dem sich unsere Charaktere aufhalten, heißt Mojo – ein Reich der Kreativität.

Nachfolgend stellen wir euch einige der Freunde und Feinde vor, die ihr dort treffen werdet.

Jot, der Plucky Squire höchstpersönlich, ist ein tapferer Abenteurer und der Champion des Landes. Zudem ist er Schriftsteller und beschreibt seine Eskapaden in einer Reihe von Romanen, die in Mojo zu Bestsellern geworden sind. Jot ist flink, wendig, mutig und kann wütende Honigdachse mit einem einzigen Schlag erledigen.

Jots Kindheitsfreundin Violet ist eine aufstrebende Hexe und gleichzeitig eine Künstlerin voller kreativer Energie und Leidenschaft. Sie ist zwar etwas chaotisch im Umgang mit ihren Farben und Zaubertränken, aber sie hat ein gutes Herz, ist entschlossen und hat ein fantastisches Auge für Farben und Kompositionen. Sie ist ein Stadtmädchen und kommt aus der Hauptstadt von Mojo: Artia.

Ein lässiger Bergtroll und ein begnadeter Metal-Schlagzeuger. Thrash hat sein Heimatland vor vielen Jahren verlassen und ist von seinem Berg herabgestiegen, um das Land Mojo zu durchstreifen und dessen schöne Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Er ist ein sanfter Kerl, hat aber strenge Prinzipien, für die er unerschütterlich einsteht. Thrash ist ebenfalls ein Kindheitsfreund von Jot und zusammen mit Violet bilden die drei ein eingeschworenes Trio.

Ein weiser Zauberer, der in seiner Freizeit auch gerne als DJ auflegt. Exzentrisch, neugierig und furchteinflößend – Moonbeard ist ein einzigartiger Zauberer, dessen magische Energie von der Spitze seines Hutes bis zu den Sohlen seiner stylischen Flip-Flops reicht. Moonbeard zeigt unseren jungen Helden, wie sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und eines Tages zu Kriegern von Mojo werden können. Er ist auch einer der wenigen Menschen in Mojo, die das Geheimnis der Realität kennen und hat ein wachsames Auge auf alles, was die Buchseiten bedrohen könnte.

Pip, die kleine Maus mit dem großen Herzen und der Fähigkeit, alles zu tun, ist Moonbeards Kumpel und Helfer. In ganz Mojo gibt es keinen mutigeren Nager.

Ein furchtbar schlecht gelaunter Zauberer, der alles im Land Mojo auf den Kopf stellen will. Er verachtet den Plucky Squire für all das Lob und die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, und wünscht sich nichts sehnlicher, als Jot aus dem Buch zu schmeißen, um selbst zum Protagonisten zu werden. Dabei möchte er die Geschichte so umschreiben, dass sie sich um das interessanteste Thema von allen dreht: ihn, ihn, ihn!!!

Um Humgrumps heimtückische Pläne zu durchkreuzen, müssen unsere Helden das Land Mojo bis an seine Grenzen und sogar darüber hinaus durchqueren. Jot verlässt die Seiten des Buches und findet sich in einer seltsamen neuen Welt wieder – einem Schreibtisch voller übergroßer Farbtöpfe und Spielzeug.

Er muss dieses neue Reich erkunden, um Gegenstände zu finden, die ihm im Kampf gegen den fiesen Humgrump helfen könnten. Bei seinen Ausflügen auf diesem Schreibtisch kämpft Jot gegen riesige Käfer, springt in Illustrationen und fliegt sogar mit einem Jetpack durch die Luft.

Der Plucky Squire wird durch seine Zeit in diesem unbekannten Reich neue Fähigkeiten erlangen, aber auch Humgrump hat ein paar Tricks in seinem Zaubererärmel parat. Jot und seine Freunde müssen all ihre Kraft und ihren Mut zusammennehmen, um Humgrump davon abzuhalten, die Seiten ihrer Welt zu zerreißen.

Ihr seid vielleicht keine Märchenfiguren, aber in The Plucky Squire könnt ihr eine werden und in diesem Jahr auf PlayStation 5 eure eigene Abenteuergeschichte schreiben.