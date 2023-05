PM: Vorstellung von Sword of the Sea, einem neuen Spiel von Giant Squid (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Matt Nava, Creative Director bei Giant Squid. Eventuell habt ihr schon von unseren vorherigen Spielen Abzû und The Pathless gehört. Heute darf ich euch unser brandneues Spiel vorstellen: Sword of the Sea.

Sword of the Sea ist unser bisher anspruchsvollstes Spiel. Die Handlung von Sword of the Sea spielt in einem verlassenen Reich, in dem das Terrain in konstanten Wellen fließt, und bietet eine brandneue Bewegungsmechanik: das Hoversword. Das Hoversword lässt sich wie ein Snowboard, Skateboard und Hoverboard in einem steuern. Mit dem richtigen Schwung könnt ihr große Geschwindigkeiten erreichen und hoch in die Luft gehen, während ihr die skateparkähnlichen Ruinen erkundet, die in den Gezeiten der Nekropole der Götter versunken sind. Das Hoversword verkörpert das Gefühl von Snowboard- und Skating-Spielen, nur in einem völlig neuen abenteuerlichen Kontext.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Wraiths, der in einer trostlosen Welt wieder aufersteht und die Aufgabe hat, diese Welt wieder zum Leben zu erwecken. Im Spiel erkundet ihr versunkene Ruinen und die lebendigen, vielfältigen Kulturen darin. Surft durch versunkene Gräber, geheimnisvolle Schiffswracks sowie versteinerte Schlachtfelder und bringt dabei riesige Fischschwärme und Kreaturen wieder zum Vorschein. Aber Vorsicht – dieses Land ist auch die Heimat riesiger Leviathane, die sich euch in den Weg stellen werden.

Unser unglaubliches Team von Künstlern hat hart daran gearbeitet, diese einzigartige und fesselnde Welt zum Leben zu erwecken – von der Architektur und den Farben bis hin zur Beleuchtung, den Landschaften und der Musik: Seid bereit, in eine Welt einzutauchen, wie ihr sie bisher noch nicht erlebt habt.

Sword of the Sea kombiniert die Geschwindigkeit und den Flow von Skating-Spielen mit einer emotionalen Stimmung und Erkundungsmöglichkeiten, wie man sie von einem Giant Squid-Titel erwartet. Außerdem ist Sword of the Sea zu gleichen Teilen meditativ, berauschend und introspektiv.

Sword of the Sea wird für PS5 erscheinen. Lasst euch Updates und Infos zu den Veröffentlichungsterminen auf keinen Fall entgehen.