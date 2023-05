PM: Wir stellen vor: Fairgame$, ein Raubüberfall-Spiel mit Gegnern für PS5 und PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Team und ich freuen uns sehr, endlich das Projekt vorstellen zu können, an dem wir hier bei Haven gearbeitet haben. Unser erstes eigenes Spiel, Fairgame$, ist eine moderne Adaption des Raubüberfall-Genres. Kurz gesagt, es ist ein aufregendes Raubüberfall-Spiel mit Gegnern, bei dem ihr euch einer Untergrundbewegung anschließt, um die Superreichen auszurauben und für ein neues Gleichgewicht zu sorgen.

Es war schon immer meine Leidenschaft, neue eigene Spiele zu entwickeln, die etwas Geheimnisvolles an sich haben und ein Fenster in verschiedene Unterkulturen der Gesellschaft darstellen. In vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass meine eigene Erfahrung und die gemeinsame Erfahrung unseres gesamten Teams, neue eigene Spiele und fesselnde Multiplayer-Spiele zu entwickeln, uns hierher gebracht haben. Fairgame$ gibt euch die Chance, als moderner Robin Hood, Adrenalinjunkie oder einfach nur jemand, der coole Beute machen möchte, die Regeln zu brechen. Dringt in verbotene Orten auf der ganzen Welt ein, macht euch die Taschen voll wie ein Kind in einem Süßwarenladen und legt die verruchten Pläne unberührbarer Milliardäre offen.

Wir haben Haven mit dem Ziel gegründet, die Art von Spielen zu entwickeln, die wir alle gerne spielen. Als riesige Fans von Multiplayer-Erlebnissen entstand Fairgame$ aus dem Wunsch, eine neue Art von PvP-Spiel mit Emergent Sandbox Gameplay zu entwickeln. Wir möchten ein neues Multiplayer-Erlebnis bieten, das Kreativität und Können belohnt und euch jedes Mal überraschende Geschichten liefert.

Jedes Mitglied unseres Teams teilt unsere Vision, offene und inklusive Multiplayer-Erlebnisse zu schaffen, die die Communitys zusammenschweißt. Dieser gemeinsame Enthusiasmus ist die treibende Kraft hinter unserer Raubüberfall-Fantasie: Wie sie euch dazu ermutigt, als Teams zusammenzuarbeiten, um epische Raubüberfälle genau so zu planen und auszuführen, wie ihr euch das vorstellt.

Fairgame$ wird für PS5 und PC verfügbar sein. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert sein werdet wie wir. Bis auf weiteres konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, Fairgame$ mit Leben zu füllen und werden euch so bald wie möglich weitere Informationen zukommen lassen.

Ich möchte mich besonders beim gesamten Team von Haven für seine außergewöhnliche Arbeit und ihre Leidenschaft bei allem, was sie tun, bedanken.

Wenn ihr mehr über Fairgame und Updates zu diesem Spiel erfahren wollt, folgt uns auf @play_fairgames. Bis bald!