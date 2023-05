PM: Helldivers 2 wird im Laufe des Jahres auf der PlayStation 5 verfügbar sein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

künftige Helldiver! Ich bin Katherine, Social Media- und Community-Managerin bei Arrowhead Game Studios und ich freue mich sehr, der Welt endlich Helldivers 2 vorstellen zu dürfen– unseren neuen kooperativen Shooter, der rasante Third-Person-Action gegen riesige gegnerische Mobs bietet. Arrowhead hat im Stillen, aber mit Hochdruck an einer Fortsetzung unseres beliebten Titels Helldivers gearbeitet. Unser Ziel für den nächsten Teil war es stets, größer, besser und höllischer zu werden! Was ihr in unserem ersten Trailer seht, wird euch hoffentlich begeistern und umhauen! Zusammen mit dem Trailer wollten wir euch ein paar Details dazu geben, was ihr erwarten könnt. So seid ihr bestens auf den Kampf vorbereitet.

Freiheit. Frieden. Gelenkte Demokratie. Das sind eure Rechte als auf der Über-Erde Geborene. Die wichtigsten Stützen unserer Zivilisation. Diese werden von tödlichen außerirdischen Zivilisationen angegriffen, die sich zusammengeschlossen haben, um die Über-Erde und ihre Werte zu zerstören.

Ihr schlüpft in die Stiefel einer Eliteklasse von Soldaten, deren Mission es ist, Frieden, Freiheit und Gelenkte Demokratie zu verbreiten, indem sie die größten, bösesten und explosivsten Werkzeuge der Galaxie einsetzen. Schließt euch mit bis zu vier Freunden zusammen und vernichtet die außerirdische Bedrohung, die die Sicherheit eurer Heimat, der Über-Erde, bedroht.

Die Helldiver müssen in diesem galaktischen Krieg die Rolle von galaktischen Friedenswächtern übernehmen und ihren Heimatplaneten schützen, die Botschaft der Demokratie verbreiten und mit Gewalt die Feinde auf den rechten Weg bringen.

Wir schicken unsere Helldiver nicht ohne angemessene Unterstützung auf einen Planeten, aber es ist an euch zu entscheiden, wie und wann ihr sie anfordert. Zudem besitzt ihr nicht nur eine Vielzahl von mächtigen Primärwaffen und anpassbaren Ausrüstungen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, während des Spiels auf Taktikausrüstungen zurückzugreifen.

Ihr seid gerade mitten im Kampf und euer Trupp muss einen massiven Ansturm von Terminiden auf einen Schlag ausschalten? Dann könnt ihr einen Adler eine 500-KG-Bombe abwerfen lassen,die nur befreite Bug-Leichen zurücklässt. Ihr müsst eine Verteidigungslinie errichten? Dann könnt ihr den Anti-Personenminen-Verteiler anfordern, der das Schlachtfeld mit tödlichen Minen übersät.

Die Spieler können entscheiden, wie sie jeden feindlichen Schwall mit einer Vielzahl offensiver und defensiver Werkzeuge ausschalten wollen. Nach Abschluss von Missionen könnt ihr euer Schiff aufrüsten und ein noch beeindruckenderes Arsenal zusammenstellen. Von Schildgeneratoren über Geschütztürme bis hin zu groß angelegten Luftangriffen kann alles eingesetzt werden, um eurem Team die Oberhand zu verschaffen.

Es heißt, mit Freunden ist alles besser. Vor allem, wenn es darum geht, den Feinden der Freiheit den Garaus zu machen! Getreu unseren Koop-Wurzeln bei Arrowhead haben wir dafür gesorgt, dass Helldivers 2 unser bisher bestes kooperatives* Gameplay bietet. Zusammenarbeit wird entscheidend sein: Teams werden sich bei der Ausrüstung abstimmen, ihre Vorgehensweise für jede Mission strategisch planen und die Ziele gemeinsam erreichen müssen.

Für ein Höchstmaß an Herausforderung und Zusammenarbeit bietet sich die Unterstützung eines Freundes immer an. Kommuniziert mit euren Teamkameraden und stellt sicher, dass die Querschläger und Minen die wahren Feinde ausschalten. Vergesst nicht, dass ihr als gefeierte Helden nach Hause zurückkehren werdet, egal ob ihr tot oder lebendig seid.

Wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Art von Chaos ihr auf die Feinde der Demokratie loslassen werdet. Bevor ich euch verlasse, möchte unser Creative Director und glorreicher Anführer der Arrowhead Revolution, Johan Pilestedt, seine Gedanken mit euch teilen:

“Seid gegrüßt, ihr Haufen Kanonenfutter. Ich bin Johan, Creative Director von Helldivers 2, und ich bin hocherfreut, endlich das Projekt vorstellen zu können, dem wir uns in den letzten Jahren gewidmet haben. Die Leistungen, die unser Team in dieser Zeit erbracht hat, sind Anlass zu enormem Stolz. Egal, ob ihr ein erfahrener Spieler des Originalspiels oder ein Neuling im Helldivers-Universum seid, ich kann es kaum erwarten, dass ihr in unsere ironische Darstellung eines totalitären Regimes eintaucht.

Freut euch auf adrenalingeladene Momente, intensive Action und ein Band, das sich bildet, wenn ihr euch auf euer Team verlasst, um Missionen zu erfüllen, oder wenn ihr auf komische Weise scheitert, weil ihr unbedacht mit übertriebener Feuerkraft umgeht. Vor allem aber hoffen wir, dass der Spaß, den wir im Studio beim Spielen des Spiels hatten, auch bei euch ankommen wird, wenn ihr in dieses verrückte Universum eintaucht.

Wir sehen uns in der Hölle, Diver!”

— Johan Pilestedt, CEO and Game Director, Arrowhead Games Studios

Helldivers 2 wird dieses Jahr für PS5 und PC erscheinen.

