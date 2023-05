PM: 2 neue spielbare Charaktere für Granblue Fantasy: Relink enthüllt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Cygames freuen uns, Granblue Fantasy: Relink auf dem PlayStation Showcase präsentieren zu dürfen. Das Spiel ist noch in Entwicklung, aber jetzt nähert sich endlich der Tag, an dem Spielerinnen und Spieler der ganzen Welt das fertige Spiel erleben können.

Schauplatz von Granblue Fantasy: Relink ist die Himmelswelt, die aus verschiedenen schwebenden Inseln besteht. Zusammen mit dem kleinen Drachen Vyrn begibt sich der Held der Geschichte auf eine Reise zu der legendären Insel Estalucia am Ende des Himmels und macht unterwegs viele Bekanntschaften, zum Beispiel mit Lyria, einem Mädchen mit mysteriösen Kräften.

Die Geschichte dieses Titels beginnt in einer kleinen Ecke der gigantischen Himmelswelt, dem ZegaGrande Luftraum. Die Hauptfiguren geraten in ein schicksalhaftes Abenteuer und dramatische Kämpfe rund um die mächtigen Astralbestien und einen mysteriösen Kult.

Granblue Fantasy: Relink ist ein Action-RPG, bei dem bis zu 4 Spieler gleichzeitig an knallharten Kämpfen teilnehmen. In dem Trailer zeigen wir euch, wie es die Charaktere mit ihren speziellen Waffen und Fertigkeiten zusammen gegen allerhand Feinde aufnehmen. Wenn alle Spieler ihre individuellen Stärken ausspielen und ihre Strategien an den Gegner anpassen, ist der Sieg gewiss.

Sind gerade keine Freunde am Start? Macht nichts, denn dank der computergesteuerten Mitspieler kommen auch Einzelspieler voll auf ihre Kosten!

Die hoch individuellen Charaktere sind ein wichtiger Aspekt dieses Spiels. Bisher sind sage und schreibe 16 spielbare Charaktere veröffentlicht, alle mit eigenen Fähigkeiten und Taktiken. Die einfache Steuerung sorgt dabei für garantierten Spielspaß!

Der eine Charakter zeichnet sich durch schnelle Angriffskombos aus, ein anderer nutzt Schusswaffen mit langer Reichweite und der nächste ist versiert in gut abgepassten, verheerenden Einzelhieben. Eine breite Palette verschiedener Spielstile ermöglicht es dir, den Charakter auszusuchen, der am besten zu dir passt!

Zwei dieser Charaktere wollen wir heute vorstellen: die furchtlose Zeta und der übermenschlich starke Vaseraga.

Die zwei Charaktere sind eingefleischten Fans bereits aus dem Kampfspiel Granblue Fantasy: Versus (PlayStation®4) bekannt, das in dem gleichen Universum angesiedelt ist. Wir werden euch weiter über neue Charaktere und Spielelemente informieren – ihr dürft also gespannt sein!

Granblue Fantasy: Relink wird voraussichtlich im Winter 2023 zeitgleich in allen Regionen für PlayStation®5 und PlayStation®4 veröffentlicht. Diesen Sommer werden wir weitere Details veröffentlichen, also habt bitte noch etwas Geduld!