PM: Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 enthüllt (Sony Playstation Blog)

Was für ein toller Tag für Spidey-Fans! Wir freuen uns, euch endlich das allererste Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 zeigen zu können, dem nächsten Teil unserer originalen Marvel’s Spider-Man-Reihe, der im Herbst 2023 erscheinen wird. Bei der heutigen Gameplay-Enthüllung gibt es eine Menge zu entdecken, also werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Dinge.

Viele aufmerksame Spidey-Fans haben ihn in unserem Ankündigungs-Trailer aus dem Jahr 2021 erspäht: Karven, der Jäger. In dieser Version von Marvel’s Spider-Man 2 feiert er sein Debüt und ist auf der Suche nach einem Gleichgesinnten. Das sind keine guten Neuigkeiten für die Einwohner von Marvel’s New York, darunter eine wilde Meute an Bösewichten und die Spider-Men Peter Parker und Miles Morales. Zwischen dem Beginn von Kravens großer Jagd und einem brandneuen Symbiont, der Erde-1048 bedroht, haben unsere Helden alle Hände voll zu tun.

Bühne frei für unsere Gameplay-Enthüllung: Kravens Jäger, eine neue feindliche Fraktion, jagen Dr. Curt Connors, alias Der Lizard, und Peter muss ihn aufhalten. Los geht es in Connors Haus auf der anderen Seite des East River in Queens, einer der neuen spielbaren und erkundbaren Bezirke, die wir in Marvel’s Spider-Man 2 vorstellen.

Es geht sofort los: Peter Parker, unser ursprünglicher Spider-Man in dieser Geschichte, den wir euch gar nicht erst vorstellen müssen, stürmt durch verschiedene Kellertüren. Worüber ihr vielleicht mehr erfahren wollt, ist seine Kleidung. Peter trägt den sehr begehrten, legendären und beliebten schwarzen Anzug und ist mehr als bereit für einen Kampf.

Unser an Symbionten gebundener Held sieht nicht nur gut aus, er hat auch einige neue Tricks auf Lager. Wir alle kennen Spider-Man, der sich mit Bösewichten anlegt. So wie hier hat er sich jedoch noch nie benommen: Er ist viel aggressiver und nimmt sich garantiert nicht zurück. Die Symbiont-Tentakel lassen Spider-Man größer wirken, sie knallen Feinde gegen harte Oberflächen und kennen keine Gnade für Kravens Jäger.

Mein Rat: Freundet euch mit der L1-Taste an, denn ihr werdet sie lieben.

Der äußerst beliebte Anzug flößt beinahe jedem Furcht ein, der ihn sieht. Kraven lässt sich jedoch nicht so leicht abschrecken. Auch seine hochqualifizierten Jäger schrecken vor keinem Kampf zurück. Keine Sorge! Mit den neuen Kampffähigkeiten und etwas Geschick könnt ihr unsere neuen eigensinnigen Gegner besiegen. Nutzt aggressive Paraden, um wieder die Oberhand zu gewinnen oder schießt ein Spinnennetz, um Gegner in die Bredouille zu bringen. Ihr könnt auch ganz klassisch ausweichen, um euch in Sicherheit zu bringen – aber Achtung, bei einigen Angriffen könnt ihr nicht einfach nur ausweichen. Um euch in Sicherheit zu bringen, müsst ihr parieren.

Unsere Animatoren haben ganze Arbeit geleistet, um einen impulsiveren Peter Parker zu schaffen, der zum Symbiont passt, der mit ihm verbunden ist. Trotz der Änderungen ist er beim Kämpfen immer noch genauso geschickt wie zuvor. Neue Attacken lassen selbst die härtesten Gegner bescheiden wirken und neue Kampfanimationen bringen Spider-Man an seine Grenzen. Habt ihr gesehen, was Spider-Man mit diesem Typ gemacht hat?

In Marvel’s Spider-Man 2 zollen wir dem schwarzen Anzug Respekt und erzählen eine ihm würdige Geschichte. In dieser Version werfen wir einen genaueren Blick auf Peters persönliche Beziehung mit dem Symbiont und erkunden, wie er sich auf die Menschen auswirkt, die ihm am nächsten stehen …

Apropos, in dieser Fortsetzung gibt es nicht nur einen, sondern ZWEI spielbare Spider-Helden, denn Miles Morales kehrt in Marvel’s Spider-Man 2 zurück und spielt eine wichtige Rolle für unsere Geschichte. In dieser Demo-Version befindet sich Miles in Harlem und ist auf der Jagd nach Lizard. Bei seiner Jagd kommt es in mehr als einer Hinsicht auf Geschwindigkeit an.

Lasst uns zuerst einen Blick auf den beinahe nahtlosen Wechsel zwischen den beiden spielbaren Spider-Men werfen. Und als ob das noch nicht genug wäre, bekommt die Fortbewegung in Marvel’s Spider-Man 2 einen enormen Geschwindigkeitsschub! Dann wären da noch die Netzflügel, die beide Spider-Man nutzen können, um sich schnell und gezielt durch die Stadt zu bewegen. Nutzt die Windtunnel zwischen den Skylines, um euch schnell fortzubewegen, und bestaunt die Fähigkeiten der SSD der PS5-Konsole, während ihr über den Betondschungel schwebt und an allen möglichen Autos, Gebäuden und Menschen (und Tauben) vorbeifliegt. Wenn ihr glaubt, dass die Fortbewegung in unseren ersten beiden Spielen aufregend war, dann wartet ab, bis ihr sie in Marvel’s Spider-Man 2 selbst erlebt.

Nach einem kurzen Flug ans andere Ende der Stadt hat Miles Conners im Harlem Fish Market gefunden. Es sieht ganz so aus, als würden ihn Kravens Jäger angreifen. Höchste Zeit also, sie aus dem Weg zu räumen.

In Marvel’s Spider-Man-Manier können die Spieler Begegnungen mit Schleichen oder mit den bloßen Fäusten oder beidem angehen. Egal, wie ihr vorgeht, es gibt neue Gadgets und Fähigkeiten, die verschiedene Spielstile ergänzen. Eines der neuen Gadgets, auf das wir uns besonders freuen, ist die Netzleine. Damit erhaltet ihr eine neue Möglichkeit, um heimlich die Umgebung zu erkunden und euch an eure Gegner heranzuschleichen. Werft eine Leine nach ein paar Jägern aus und seht zu, wie Spider-Man einen doppelten Angriff ausführt. Das gab es bei Marvel’s Spider-Man bisher noch nie!

Ebenso wie sein Mentor verfügt auch Miles Morales über einige neue Fähigkeiten und kann neue Gadgets einsetzen. In Sachen Gadgets haben wir euch den Netzgreifer gezeigt: Ein neues Gadget, das Feinde erfasst und sie an einen abgeschiedenen Ort bringt. Damit kann Miles eine seiner neuen Fähigkeiten, den Donnerstoß, bündeln und einen elektrisierenden Stoß gegen eine Gruppe von Feinden freisetzen. Ihr habt auch einen kurzen Blick auf den Kettenblitz erhalten, mit dem ihr alle Gegner in der Nähe schocken könnt.

Zwischen Peters neuen Symbiont-Fähigkeiten und Miles neuen elektrischen Kräften verfügt jeder Spider-Man über einzigartige Fähigkeiten, die ihr mithilfe der brandneuen individuellen Skill-Struktur upgraden könnt. Unsere Helden nutzen dieselben Technologien und trainieren auch gemeinsam. Deshalb gibt es eine Skill-Struktur, die sich beide Helden teilen und mit der die Fähigkeiten beider Helden gleichzeitig upgegradet werden können.

Während Miles Lizard im Fish Market verfolgt, sorgen unsere Umgebungen garantiert dafür, dass sich eure Spidey-Sinne rühren. Unsere Welt ist umfassender, packender und steckt voller Details: von Partikeln bis hin zu verbesserten Texturen. Auch die Beleuchtung wurde aktualisiert. Sie wirft dramatische Schatten und Reflexionen entlang von Wänden und Rohren. Die räumliche 3D-Audiowiedergabe sorgt für einen einzigartigen Sound, der aus allen Richtungen kommt. Ihr könnt außerdem noch tiefer ins Spielgeschehen von Marvel’s Spider-Man 2 eintauchen. Möglich wird diese mit dem DualSense Wireless-Controller, der verschiedenes haptisches Feedback und eine einzigartige Nutzung der adaptiven Trigger ermöglicht.

Egal, ob ihr durch Innenräume schleicht oder die Straßen der Stadt erkundet – Marvel’s New York wird auf eine Art und Weise zum Leben erweckt, wie ihr sie nur mit der PlayStation 5-Konsole erleben könnt.

Gemeinsam müssen die beiden Spider-Men Lizard verfolgen und gegen die Jäger kämpfen, die ihn gefangen nehmen möchten. Es wird nicht leicht für die beiden, denn Kraven ist gut ausgestattet: Boote, Lufttransporte und Waffen, sie alle haben nur ein Ziel: Lizard. Die große Jagd geht entlang des East River weiter. Dies ist eine der neuen Gegenden, die ihr in Marvel’s Spider-Man 2 durchqueren könnt. Es ist äußerst spannend: Miles zerlegt Fahrzeuge, während Peter Parker die Jagd aus der Ferne leitet.

In Marvel’s Spider-Man 2 könnt ihr in verschiedenen Momenten der Geschichte nahtlos zwischen den beiden Spider-Men wechseln. Wir möchten, dass Spieler die legendären Teamkämpfe genießen können, die durch unsere charakteristischen Schauplätze noch zusätzlich verbessert werden. Außerdem sollen Spieler die Geschichte aus der Perspektive beider Spider-Man erleben können.

Wir können gar nicht ausdrücken, wie sehr wir uns freuen, euch Marvel’s Spider-Man 2 endlich präsentieren zu können. Wir freuen uns, euch diesen ersten Blick auf das Spiel gewähren zu können, an dem wir all diese Jahre gearbeitet haben. Wir hoffen, ihr seid genauso begeistert wie wir.

Wir wissen, dass ihr geduldig auf weitere Informationen über das Spiel gewartet habt, unter anderem wann ihr es endlich zu Haus spielen könnt. Wir können euch heute zwar noch kein genaues Datum nennen, aber wahrscheinlich wird es im Herbst 2023 so weit sein. Wir hoffen, dass wir euch bald ein endgültiges Erscheinungsdatum nennen können. Haltet euch auf dem Laufenden und verpasst keine Updates zu Marvel’s Spider-Man 2, einschließlich Informationen zur Version und zu Vorbestellungen.