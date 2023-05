PM: Erste PS VR2-Aufnahmen vom Resident Evil 4 VR-Modus enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Promotion Producer von Resident Evil 4. Heute haben wir den ersten Trailer für den Resident Evil 4 VR-Modus veröffentlicht. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn euch weiter unten anschauen.

Beim Resident Evil 4 VR-Modus handelt es sich um ein kostenloses DLC für die PlayStation 5-Version des Spiels. Stellt euch Leons harter Mission, denn die gesamte Hauptgeschichte wird mit PlayStation VR2 spielbar sein.

Da das Spiel in der VR stattfindet, ändert sich die Perspektive von einer Third-Person- zu einer vollständig mitreißenden First-Person-Perspektive. Ihr könnt die Details und Atmosphäre der Umgebung aus Leons Perspektive so richtig genießen.

Das VR-Gameplay ermöglicht es euch, in die Welt von Resident Evil 4 einzutauchen und das ultimative Erlebnis zu genießen. Ein Schwerpunkt von RE4 war es, noch tiefer in das ursprüngliche Spiel einzutauchen, sodass die Schrecken und die Intensität noch stärker vermittelt werden. Spielt ihr das Spiel in VR, könnt ihr noch intensivere und beunruhigendere Situationen erleben. In der im Trailer gezeigten frühesten Dorfphase, die Fans aus dem Originalspiel kennen werden, kann man die finsteren Absichten der Ganados und die fesselnde Spannung eines Angriffs auf Leben und Tod am eigenen Leib spüren.

Nicht zu vergessen ist das legendäre Messer, das ihr im VR-Modus noch freier einsetzen könnt.

Zusätzlich zum Messer könnt ihr Leons leistungsstarkes und abwechslungsreiches Arsenal mit einem authentischen Gefühl genießen. Mit all diesen Actionelementen, die für VR angepasst wurden, bietet der Resident Evil 4 VR-Modus für PlayStation VR2 ein noch realistischeres Erlebnis.

Der Resident Evil 4 VR-Modus befindet sich derzeit in der Entwicklung. Haltet euch also auf dem Laufenden für weitere Information zum Veröffentlichungsdatum und anderen Details.