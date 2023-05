PM: Alan Wake 2 erscheint am 17. Oktober auf der PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir hier bei Remedy haben sehr lange drauf gewartet, euch Alan Wake 2 präsentieren zu können. Seht euch unten den neuen Gameplay-Trailer an, der heute auf der PlayStation Showcase präsentiert wurde. Das Team hier bei Remedy hat sein ganzes Herzblut in diesen Trailer gesteckt. Wir hoffen, dass er euch gefallen wird.

Alan Wake 2 ist ein Psycho-Survival-Horror-Erlebnis im Einzelspielermodus und die Fortsetzung des 2010 und mehrfach als Spiel des Jahres ausgezeichneten Originalspiels Alan Wake. Die Fortsetzung wurde von Grund auf so entwickelt, dass sie ein echtes Erlebnis der nächsten Generation auf PlayStation 5 ist, mit atemberaubend detaillierter Grafik, die unsere Geschichte, Action und Umgebungen dank der Northlight Engine von Remedy zum Leben erweckt.

Ihr habt das erste Alan Wake (oder Alan Wake Remastered) noch nie gespielt? Kein Grund zur Panik! Selbst Spieler, die das erste Spiel nie gespielt haben, können ohne vorherige Erfahrung oder Wissen über die Geschichte des Spiels ganz einfach in die Fortsetzung eintauchen. Unser Ziel war es, ein Erlebnis für neue Spieler zu schaffen, ohne dabei unsere langjährigen Fans zu vergessen. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns war die Einhaltung grundlegender Survival-Horror-Prinzipien: Das Gameplay sollte für erfahrene Spieler eine Herausforderung darstellen, aber für diejenigen, die sich auf die reichhaltige, vielschichtige Geschichte des Spiels konzentrieren wollen, einfach zu bewältigen sein.

Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich das Spiel um den Horror-Autor Alan Wake. Heute geben wir nicht nur das Veröffentlichungsdatum bekannt, sondern freuen uns auch, eine Co-Protagonistin und gleichzeitig einen zweiten spielbaren Charakter vorstellen zu können: Saga Anderson.

In Bright Falls einer kleinen Stadt inmitten der Wildnis des Pazifischen Nordwestens werden eine Reihe ritualistischer Morde begangen. Anderson, eine erfolgreiche FBI-Agentin, die dafür bekannt ist, unmögliche Fälle zu lösen, kommt nach Bright Falls, um die Morde zu untersuchen. Schon bald entwickeln sich die Ereignisse zu einem Albtraum, als sie die Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt, die in ihrer Umgebung plötzlich wahr werden. Irgendwie scheinen die Ereignisse zu Alan Wake zu führen, einem Horror-Autor, der seit 13 Jahren vermisst wird.

Alan Wake, ein verschollener Schriftsteller, der in einem Alptraum jenseits unserer Welt gefangen ist, schreibt eine Geschichte, um die Realität um ihn herum zu gestalten und seinem Gefängnis zu entkommen. Wake wird von etwas Finsterem im Dunklen Ort gejagt und versucht seinen Verstand nicht zu verlieren. Er möchte den Teufel mit seinen eigenen Waffen schlagen.

Das Spiel beginnt damit, dass Anderson die Morde in Bright Falls gemeinsam mit ihrem erfahrenen Kollegen Alex Casey untersucht. Nachdem bestimmte Ereignisse eingetreten sind, können die Fans die jeweiligen Geschichten von Wake und Anderson in beliebiger Reihenfolge spielen. In dieser intensiven, atmosphärischen Geschichte, die den Spieler auf zwei verschiedene, dunkle und verstörende Pfade führt, hallen ihre Reisen nach und werfen ihre Schatten voraus. Wir freuen uns, dass wir Spielern die Möglichkeit bieten können, selbst zu entscheiden, wie sie die Geschichte von Alan Wake 2 erleben möchten.

Unser Team hat mehrere einzigartige Orte geschaffen, die Spieler entdecken können. Andersons Geschichte spielt im pazifischen Nordwesten und besteht aus drei Schauplätzen: der Kleinstadt Bright Falls, dem atemberaubenden Urwald rund um den geheimnisvollen Cauldron Lake und der heruntergekommenen Stadt Watery. Der Dunkle Ort schließlich ist eine sich verändernde, in Schleifen verlaufende Realität, in der sich die Geschichte von Wake abspielt.

Dies ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt der Reise. Wir möchten unseren Fans für ihre anhaltende Unterstützung und ihre unerschütterliche Geduld danken. In den kommenden Monaten werdet ihr noch viel mehr über Alan Wake 2 erfahren.