PM: Das erste Gameplay von Assassin’s Creed Mirage, das am 12. Oktober erscheint, wurde enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

euch mitteilen zu können, dass Assassin’s Creed Mirage am 12. Oktober 2023 veröffentlicht wird und das Spiel ab jetzt vorbestellt werden kann. Zum 15-jährigen Jubiläum der Marke hatten wir das Gefühl, dass es die perfekte Gelegenheit war, ein Spiel zu entwickeln, das zu unseren Wurzeln zurückkehrt, was das Gameplay, die Grafik und die Geschichte angeht und unsere Spieler in Nostalgie schwelgen und sich darauf freuen lässt, ein neues Abenteuer in der Rolle von Basim zu erleben, während sie in das pulsierende Goldene Zeitalter von Bagdad eintauchen. Seht euch den neuen Gameplay-Trailer an.

In diesem Gameplay-Trailer wird Basims Reise fortgesetzt. Basim ist einer der vielseitigsten und einfallsreichsten Attentäter in der Geschichte der Reihe. Der Gameplay-Trailer enthüllt einige neue Funktionen, darunter den Attentäterfokus, mit dem Basim mehrere Ziele hintereinander markieren und ausschalten kann. Außerdem könnt ihr klassische Attentäterwerkzeuge wie Wurfmesser und Rauchbomben nutzen. Auch für Parkour gibt es eine neue Funktion: den Stabhochsprung. Ihr könnt Basims Einzelspielstil in Aktion sehen und die Stadt Bagdad erleben, ein einzigartiger Ort für Attentäter und unseren Helden. Basim bleibt dem Training der Verborgenen treu und bevorzugt meist ruhige Bewegungen. Er geht sehr diskret vor, wenn er Ziele jagt und sie vernichtet. Das Spiel umfasst Blackbox Missionen. Diese bieten Basim verschiedene Möglichkeiten, um seine Ziele zu erreichen: Wofür werdet ihr euch entscheiden?

Wir möchten euch außerdem einen neuen Charakter vorstellen: Fuladh. Fuladh ist ein Rafiq und Eagel-Master aus der Gruppe der Verborgenen. Neben Meister Roshan, dessen Stimme Basim in diesem Trailer begleitet, ist er eine weitere wichtige Figur auf Basims Weg, sich den Verborgenen anzuschließen. Fuladh ist ruhig, respektvoll und direkt. Er ist äußerst weise und verschreckt mit seiner Weisheit gelegentlich Anfänger. Insgeheim hat er jedoch einen guten Sinn für Humor.

Im gesamten Trailer könnt ihr eine moderne Version der legendären Funktionen und Gameplay-Elemente sehen, die die Assassin’s Creed-Reihe seit über 15 Jahren definiert haben. Viele Elemente aus früheren Spielen sind wieder zurück: Charaktere können um Kurven schwingen, über Objekte springen und “Aufzüge” nutzen, um schnell höhere Lagen zu erreichen. Könnt ihr alle Verweise auf das Spiel entdecken, mit dem alles begonnen hat?

Abschließend bietet euch die Musik im Trailer einen kleinen Vorgeschmack auf die Musik, die euch in Assassin’s Creed Mirage erwartet. Brendan Angelides begeistert aufs Neue mit seinem einzigartigen und modernen Touch. Er schafft eine feine Balance zwischen Authentizität und ehrt gleichzeitig das Bagdad aus dem 9. Jahrhundert.

Jetzt vorbestellen und eine Bonusaufgabe erhalten: Die vierzig Diebe!