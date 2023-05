Project Q: Sony kündigt Handheld für PS5-Streaming an

Project Q kommt noch 2023

PS5

Im Zuge des PlayStation Showcase vom 24. Mai 2023 hatte Sony auch Hardware-News: Der Konsolen-Hersteller arbeitet an einem Handheld-Gerät mit 8-Zoll-HD-Display und Dualsense-Features. Das Gerät soll derweil nicht etwa eine eigenständige Plattform (also einen Nachfolger zur PlayStation Vita) darstellen oder dafür da sein, um via PS Plus Premium Spiele darauf zu streamen, sondern es ist gewissermaßen ein WiiU-Zusatz für eure PS5: Auf der Konsole installierte Spiele könnt ihr per WiFi oder dem Remote-Play-Feature der PS5 auf dem Project Q daddeln.

Mehr Infos sollen bald folgen, da der Release von Project Q noch für dieses Jahr geplant ist.