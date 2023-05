PSVR2: Gameplay zu Resident Evil 4 // Beat Saber erschienen

Noch kein Releasedatum für RE4 VR

Im Zuge des PlayStation Showcase vom 24. Mai 2023 hatte Sony auch einige Neuigkeiten für die PSVR2 im Gepäck. So gab es den ersten Gameplay-Trailer zum VR-Modus von Resident Evil 4 (im Test) – an dessen Ende gab es aber nur die Nachricht "In Entwicklung" statt eines Erscheinungsdatums.

Dafür gab es für Beat Saber mehr als nur ein Datum, denn die PSVR2-Version des beliebten VR-Rhythmus-Spiels wurde nun als Shadow Drop veröffentlicht. Dazu gab es Gameplay-Impressionen vom surrealen Shooter Synapse, den Taktik-Shooter Crossfire - Sierra Squad und die Ankündigung von Arizona Sunshine 2.