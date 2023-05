Assassin's Creed Mirage: Release im Oktober 2023

Basim zückt die Klinge am 12.10.23

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Zuge des am 24. Mai 2023 ausgestrahlten PlayStation Showcase gab es einen Gameplay-Trailer zu Assassin's Creed Mirage zu sehen, in dem Basim mit allerlei Waffen und akrobatischen Mitteln mit seinen Feinden aufräumt. Dazu sind Dialogzeilen zu hören, in denen es darum geht, wie Basim Wege zu seinen Attentatszielen eröffnen kann.

Am Ende wurde zudem das bisher offen gebliebene Release-Datum bekannt gegeben: Der zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrende Titel erscheint am 12. Oktober 2023.