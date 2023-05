Sword of the Sea: Neues Spiel ehemaliger Journey-Macher angekündigt

PS5

Im Zuge des Playstation Showcase vom 24. Mai 2023 wurde das neue Spiel von Giant Squid angekündigt, dem Studio von Matt Nava, der als Art Director beim Journey fungierte. Auch der Komponist des Journey-Soundtracks Austin Wintory gehört zu den Mitgliedern des Studios.

Der neue Titel mit dem Namen Sword of the Sea weckt optisch auch direkt Assoziationen mit dem Indie-Klassiker. Im Ankündigungstrailer seht ihr eine gesichtslose Figur in langen Gewändern auf Wüstensand durch Ruinen gleiten. Am Ende verwandelt sich die Wüste jedoch in einen Ozean. Wann Sword of the Sea für PS5 erscheint, wurde indes noch nicht angekündigt.