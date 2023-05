Relic Entertainment entlässt fast die Hälfte seiner Belegschaft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das im kanadischen Vancouver beheimatete Studio Relic Entertainment ist vor allem für seine Echtzeitstrategiespiele bekannt. Von Homeworld über Dawn of War, entwickelten sie zuletzt in Zusammenarbeit mit Microsoft Age of Empires 4 (zum Test auf GG). Vor drei Monaten erschien Company of Heroes 3 (zum Test auf GG) in Eigenregie. Beide Titel wurde in der Fachpresse gelobt, in der Community wurden sie eher gemischt aufgenommen. Bei Age of Empires 4 wurde die schleppende Behebung von Balanceproblemen kritisiert. Company of Heroes 3 plagten zum Start technische Probleme, besonders im Multiplayer. Ein nach Release hinzugefügter Ingame-Shop für kosmetische Mikrotransaktionen erzürnte die Community weiter. Das könnte erste Auswirkungen haben.

Über Twitter gab das Studio bekannt 121 Mitarbeiter zu entlassen. Bei einer Größe von zuletzt um die 300 Mitarbeiter muss damit fast die Hälfte der Belegschaft ihren Hut nehmen. Als Begründung wird auf nicht näher benannte externe Faktoren verwiesen, die die Industrie mehr denn je vor Herausforderungen stellten. Die Neustrukturierung soll sicherstellen, dass sich das Studio auf seine Kern-Franchises konzentrieren kann.

Trotz der großen Anzahl an Entlassungen verspricht das Studio, seine Titel weiter zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Namentlich wird nur Company of Heroes 3 genannt, dessen Umsetzung auf Konsolen am 30. Mai ansteht. Die Version von Age of Empires 4 für Xbox-Konsolen steht ebenfalls noch aus.