PM: Gran Turismo 7 Update 1.34 fügt 3 neue Autos, Motorwechsel, zusätzliche Café-Menüs und mehr hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gran Turismo-Spieler! Das Update 1.34 für Gran Turismo 7 erscheint morgen, 25. März um 7:00 Uhr MESZ*.

Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce ’67

Ein legendäres Hochleistungs-Coupé von Alfa Romeo aus den 1960er-Jahren.

Die erste Generation der Giulia-Serie, die von den 1960ern bis in die 1970er-Jahre verkauft wurde, war ein riesiger Erfolg für Alfa Romeo. Als der Giulia 1962 auf den Markt kam, gab es ihn zunächst nur als Viertürer, doch schon bald wurde 1963 das Angebot durch eine Coupé-Version ergänzt. Dieses erste Coupé trug den Namen „Sprint GT“. Es stammt von der Feder des jungen Giorgetto Giugiaro, der zu jener Zeit bei der Carrozzeria Bertone angestellt war. Mit seiner mit sanften Linien und weichen Kurven gestalteten Erscheinung und der charakteristischen Kante an der Front hat er im Laufe der Jahre zahlreiche Fans gefunden. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 1,6-Liter-DOHC-Reihenvierzylinder. Dieser leistet 105,9PS und 139,2Nm Drehmoment und beschleunigt die mit 950Kg leichtgewichtige Karosserie auf bis zu 180Km/h. Der Giulia Sprint GT erfreute sich als Hochleistungscoupé enormer Beliebtheit, da seine kompakte, leichtgewichtige Karosserie in Verbindung mit dem Sportwagenmotor ein hervorragendes Handling bietet. Das Modell wurde zu einem Dauerbrenner mit zahlreichen Namens- und Detailvarianten und wurde bis 1977 produziert.

Maverick der Greening Auto Company

Ein beeindruckender Hotrod mit 1.216PS, verpackt in einer nostalgischen Karosserie.

Jedes Jahr im November wird in Las Vegas in den Vereinigten Staaten die SEMA-Show veranstaltet. Bei diesem größten „Custom Car“-Festival der Welt wählt Gran Turismo Fahrzeuge für die „SEMA GT Awards“ aus, und der Gewinner der „Best of Show“-Trophäe des Jahres 2018 war dieser Ford Maverick von 1971 der Greening Auto Company (GAC). Der Maverick war ursprünglich ein preiswertes Kompaktcoupé auf Basis des Chassis des Ford Falcon. Aber GAC hat diesen Maverick zu einem Monster-Hotrod umgebaut, der auch in der Stadt gefahren werden darf. Rein optisch wird die Aufmerksamkeit zuerst auf die reduzierte Bodenfreiheit und die verbreiterten Radläufe gelenkt. Das größte Highlight befindet sich aber unter der Motorhaube. Der hier eingebaute Motor ist Fords berühmter 7-Liter-Windsor-V8-Small-Block-Motor. Kombiniert mit nicht bloß einem, sondern gleich zwei Turboladern, soll er bis zu 1,216PS erzeugen. Aber er ist nicht einfach nur ein unkontrollierbares, buckelndes Pferd – die Steuerungselektronik des Motors erlaubt Ihnen, lässig durch die Stadt zu cruisen. Im Frühjahr 2019 nahm dieser Maverick an einer Topspeed-Herausforderung teil und stellte einen Rekord von 326Km/h auf. Dieser Wagen ist ein seltenes Exemplar, bei dem Nostalgie auf modernste Technologie trifft.

Nissan GT-R NISMO (R32) ‘90

Ein Homologationsmodell mit einer Stückzahl von 500 produzierten Autos für Rennen der Gruppe A.

Ausgestattet mit dem RB26DETT-Motor, dessen Hubraum den Spezifikationen der Gruppe A entsprach, einem Allradantriebssystem, um die Leistung ohne Verlust optimal auf die Straße zu übertragen, und einem Allradlenkungssystem, welches die Fahreigenschaften des Chassis noch weiter verbessert, war der BNR32 Skyline GT-R dazu geboren, Tourenwagenrennen zu gewinnen. Der Beweis dafür ist der GT-R NISMO, der in seinem zweiten Produktionsjahr erschien – ein Gruppe-A-Homologationsmodell mit einer limitierten Auflage von 500 Fahrzeugen. Verglichen mit dem Standard-GT-R ist der GT-R NISMO mit Finnen oberhalb des Kühlergrills ausgestattet, die den kühlenden Luftstrom in den Motorraum erhöhen, sowie mit Lufteinlassöffnungen in der vorderen Stoßstange. Um die Aerodynamikeigenschaften zu verbessern, wurden am hinteren Ende der Seitenschweller Protektoren angebracht, die den Luftstrom um die Hinterreifen korrigieren. Ein kleiner Heckspoiler wurde hinzugefügt, und die Turbolader wurden von Keramik zu Metall getauscht. Der Auspuffkrümmer wurde speziell für dieses Auto umgestaltet, und um Gewicht zu sparen, wurden die Klimaanlage, das Audiosystem und der Heckscheibenwischer weggelassen, wodurch das Auto 30Kg leichter ist als das Basismodell. Der GT-R NISMO gewann die Top-Tourenwagenklasse in Japan sowie zahlreiche andere berühmte Langstreckenrennen in Europa und Australien. Dadurch hat er sich einen Namen dafür gemacht, bei Gruppe-A-Rennen auf der ganzen Welt für Furore zu sorgen.

In GT-Auto könnt ihr jetzt einen „Motorwechsel“ im „Fahrzeugwartung & Service“-Menü durchführen (Sammlerstufe 50). Bei infrage kommenden Fahrzeugen können die Benutzer mit diesem Service neue Motoren von verschiedenen Fahrzeugen erwerben und ausrüsten.

Im Tuning-Shop gibt es jetzt die „Ultimativ“-Kategorie. Diese steht ab Sammlerstufe 50 zur Verfügung. Die „Ultimativ“-Kategorie fügt noch mehr Tuning-Optionen sowie einige seltene Teile hinzu.

Die folgenden zwei Extramenüs wurden hinzugefügt:

• Extra-Menü Nr. 22: „SEMA Gran Turismo Award“ (ab Sammlerstufe 37 und höher)

• Extra-Menü Nr. 23: „Gruppe A“ (ab Sammlerstufe 33 und höher)

„Nationalstadion“ und „Der Lake District“ wurden zu den Empfehlungen hinzugefügt.

*Für das Update sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich