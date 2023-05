Spiele-Check von Vampiro

Clanfolk läuft auf dem Steam Deck technisch stabil. Die Steuerung kommt nicht an Maus/Tastatur heran, ist aber, auch dank des wenig hektischen Charakters des Spiels, ganz gut möglich. Das Interface ist nicht skalierbar und tummelt sich eher am unteren Ende der "noch lesbar"-Skala. Zum Speichern müsst ihr das virtuelle Keyboard aufrufen. Ich würde Clan Folk nicht explizit für den Handheld-Modus anschaffen, aber ihr könnt es "auch mal" so spielen.

Auf den Pfaden des Urvaters Dwarf Fortress (im Test) wandelten in den letzten Jahren immer mehr Spiele, allen voran der zurecht populäre Science-Fiction-Western-Colony-Survival-Builder Rimworld (aktueller DLC im Check) . Das kanadische Zwei-Mann-Team von MinMax Games bläst in einen ähnlichen Dudelsack und schickt euch mitin die schottischen Highlands des Mittelalters. Könnt ihr im Kampf gegen die Elemente bestehen? Der Titel ist im Juli 2022 in den Early Access gestartet und im April diesen Jahres erschien das große "Update 10", das sich vor allem mit der Jagd und der Fauna befasste. Und unterm Kilt findet sich schon jetzt Beachtliches.Ihr startet mit einem Drei-Generationen-Clan, ein paar Hühnern und nichtmal genug Kleidung für den Winter. Es gibt auch andere Startoptionen oder ihr erstellt euch selbst mit einem Budget einen Clan. Mit etwas Übung gelingt euch die Startphase immer schneller: Äste, Steine, Beeren sammeln, einen Arbeitsplatz einrichten und die erste Steinsense herstellen. Mit der werdet ihr zum Rasenmähermann um genug Stroh für eine erste Notbehausung zu haben. Das steigert die Zufriedenheit der Clanmitglieder. Und wer zufrieden ist, arbeitet schneller.Das Technologiesystem ist sehr clever: Ihr müsst Ressourcen sammeln, Möbel zimmern oder Tonkrüge brennen um jeweilige Folgetechnologien freizuschalten. Alternativ gibt es einen derzeit noch experimentellen Modus, in dem nicht automatisch alle Folgetechnologien (bei Nägeln sind es eine Menge) freigeschaltet werden. Ihr müsst dann zusätzlich Ideenpunkte ausgeben, die ihr bei den meisten Tätigkeiten gewinnt. Die Komplexität nimmt also immer mehr zu, die Produktionsketten werden länger.Dabei hilft euch das gute Interface, das euch zum Beispiel am Bildschirmrand einblendet, was ihr bauen oder herstellen müsst, um neue Technologien herzustellen. Auch auf Ressourcenknappheit wird hingewiesen. Nicht nur das klassische "Nahrung geht aus", sondern auch zu fehlenden Rohstoffen für das schicke neue Dach gibt es einen Hinweis. Überhaupt haben mir Steuerung und Interface sehr gut gefallen. Bei einem Klick auf einen Baum bekommt ihr direkt die Option ihn zu fällen.Die Steuerung eurer Bewohner erfolgt wie in Rimworld über ein Prioritätensystem. Die Prioritäten werden strikt eingehalten, optional werden aber auch Fähigkeiten und Leidenschaften berücksichtigt. Eine direkte Steuerung gibt es nicht. Dafür könnt ihr einzelnen Aufgaben eine alles andere überschreibende Dringlichkeit geben, etwa wenn der Ofen unbedingt fertig werden muss. Ein eigener Menüpunkt "Tasks" zeigt euch, was alles noch erledigt werden muss. Es soll ja keinen Müßiggang geben! Neue Items lassen sich dank des geöffneten Vorhängeschlosses schnell im Baumenü oder an den Arbeitsstationen finden. Gegen Menschen wird nicht gekämpft, aber der Clan geht eifrig auf die Jagd. Im Winter ist das, abgesehen von Händlern, auch eure einzige neue Nahrungsquelle!Der Winter ist ein zentrales Spielelement und euer eigentlicher Gegner. Jede Jahreszeit dauert zehn Spieltage. In der eisigen Jahreszeit kommt das Leben zum Stillstand. Was jetzt nicht abgegrast ist, stirbt ab – Gräser, Flachs, Hafer, Beeren, Pilze, einfach alles. Die Seen frieren zu, so dass die wichtige Nahrungsquelle Fisch versiegt. Die Vorbereitung auf und das Überleben des Winters, ganz ohne Kühlschrank und hydroponische Pflanzenzucht mit Sonnenlampen, sind eure Herausforderung. Wenn ihr nicht gut vorbereitet und ausreichend Ressourcen gesammelt habt (etwa kaum verfaulenden Hafer für Haferbrot), wird es Tote geben. Zum Feind wird auch die Kälte. Öfen und Feuerstellen sorgen für Wärme, Fellkleidung hilft zusätzlich. Ohne eine Badewanne geht aber die Hygiene baden. Und wenn ihr nicht genug Wasser in Tonkrügen gesammelt oder schon einen Brunnen gebohrt habt, werden Mensch wie Tier verenden.Nach zwei, drei kleineren Testpartien habe ich im zweiten richtigen Versuch meinen Clan vollzählig durch den Winter gebracht. Die Maschine läuft immer mehr wie geölt und theoretisch endliche Ressourcen (Steine, Lehm) lassen sich mit entsprechenden Vorrichtungen dauerhaft abbauen. So könnt ihr dann auch Erze erhandeln, die scheinen mir noch endlich. Durch den Handel mit Clans oder, gegen Geld, die Aufnahme von Reisenden baut ihr die Beziehung zu anderen Clans aus und könnt immer mehr handeln. So kam ich an meine erste Kuh, oder auch Katzen und Hunde sowie "Notfallnahrung". Nachwuchs wird, Doppelbett und Intimsphäre vorausgesetzt, auch gezeugt (Tieren reicht ein schöner Stall). Und gefällt es einem Arbeiter bei euch, könnt ihr ihn rekrutieren und am Fortbestand des Clans mitarbeiten lassen.Die Roadmap ist noch lang, aber schon jetzt ist nach rund 23 Spielstunden das einzig Kalte an Clanfolk der Winter. Für das Überleben des Clans zu sorgen und seine Heimat immer weiter auszubauen fesselt, auch ohne Kämpfe: Rimworld trifft. Klar, die finale Version ist noch ein gutes Stück weg und es gibt regelmäßig kleinere und größere Patches. Aber schon jetzt kann ich allen Colony-Buildern unter euch empfehlen, den Kampf gegen die Elemente aufzunehmen. Spielelemente, Interface und Steuerung sind mehr als eine hervorragende Basis für einen spannenden und eigenständigen Eintrag ins Genre.